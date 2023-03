Proteste Georgia, Zelensky: “Vi auguro un successo democratico ed Ue"

Proteste in Georgia, il presidente ucraino accanto a chi è sceso in piazza

"Grazie a quelli che in Georgia hanno tenuto bandiere ucraine. Voglio ringraziare tutti quelli che in questi giorni sulle piazze e sulle strade della Georgia hanno tenuto bandiere ucraine. Ringrazio per il nostro inno nazionale, che ha soffiato a Tbilisi. Questo è rispetto per l'Ucraina, e voglio esprimere il mio sincero rispetto alla Georgia. Non c'è ucraino che non augurerebbe successo alla nostra amica Georgia. Auguro un successo democratico. Ti auguro successo in Europa. Vogliamo essere nell'Unione europea - e lo faremo. Vogliamo che la Georgia sia nell'Unione Europea, e ne sono sicuro: lo sarà. Vogliamo che la Moldavia sia nell'Unione Europea, e ne sono sicuro: lo sarà. Questo è ciò che meritano tutti i popoli liberi d'Europa. Gloria a tutti quelli che ora sono in battaglia per l'Ucraina! Gloria a tutti quelli che combattono per i fratelli! Gloria all'Ucraina!".

Proteste in Georgia, guarda il video del messaggio di Zelensky"