Putin attacca: "Occidente gioca sporco". E Meloni sente Stoltenberg

Guerra Ucraina, Putin: "La crisi è globale: o cerchiamo soluzioni funzionali o accumuleremo problemi"

Un attacco a tutto campo contro l'Occidente è quello fatto oggi dal presidente russo Vladimir Putin dal Forum Valda: dalla guerra in Ucraina, all'instabilità dei mercati alimentari ed energetici fino alle "provocazioni su Taiwan", per Putin è l'Occidente ad "alimentare" tutto questo. E sul conflitto in corso in Ucraina sottolinea: "Non possiamo fare finta di niente. La crisi ora ha carattere globale, riguarda tutti. Abbiamo di fronte a noi due strade: o continuare ad accumulare problemi o cercare insieme una soluzione, non ideale, ma che funzioni, per rendere mondo più stabile e più sicuro".

Il presidente russo nel suo discorso annuale nel thinktank con sede a Mosca rimarca ancora che "non c'è unità nell'Occidente'', che sta conducendo ''un gioco pericoloso, sporco e mortale''. Negli ultimi mesi da parte dei Paesi occidentali ''sono stati compiuti diversi passi verso l'escalation''. E sempre puntando il dito contro l'Occidente afferma che sta "imponendo i propri valori, modelli di consumo, cercando di standardizzare questi modelli" nel mondo. Ma per Putin l'Occidente è un conglomerato complesso, senza alcuna unione; per questo, "prima o poi, il nuovo centro del mondo multipolare non sarà più l'Occidente che dovrà parlare alla pari anche con noi", ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin.

Guerra Ucraina, Meloni sente Stoltenberg: "L'Italia è un alleato chiave"

E mentre Putin attacca, la neo premier Giorgia Meloni cerca appoggio nella Nato e sente Stoltenberg: questa mattina il presidente del Consiglio e il segretario generale hanno avuto un colloquio telefonico, nel quale Meloni ha "riaffermato il pieno sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa e l’importanza, nell’ottica di un approccio globale, di rafforzare l’impegno della Nato nel contrasto alle minacce di diversa natura provenienti da tutte le direzioni strategiche, incluse le sfide del Sud". L'Alleanza Atlantica è infatti "indispensabile per difendere la sicurezza e i valori comuni che caratterizzano l’identità occidentale". La neo premier ha formulato, infine, "l’auspicio di poter incontrare presto e di persona il Segretario Generale Stoltenberg". Di contro Stoltenberg, via social, ha ribadito che "l'italia è un alleato impegnato, che dà contributi solidi alla nostra difesa e alla nostra deterrenza. E' fondamentale per il supporto degli alleati all'Ucraina. La Nato non si farà intimidire e non smetterà di sostenere l'autodifesa dell'Ucraina, per tutto il tempo necessario".