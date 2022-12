Putin cancella tutti gli eventi in diretta: ecco che cosa sta tramando lo zar

Putin cancella gli eventi in diretta: paura delle domande scomode sull'invasione in Ucraina

Putin vuole evitare figuracce. Lo zar ha cancellato, senza una spiegazione ufficiale, diversi eventi canonici in diretta. Niente conferenza stampa di fine anno e nessun ricevimento al Cremlino. Non ci sono comunicazioni sull’annuale linea diretta con le telefonate del pubblico, ma pare proprio che anche in questo caso l’impegno salterà.

Rimane per ora in programma, anche se la data del 27 dicembre non è confermata, il discorso alle Camere riunite che il presidente russo è obbligato a tenere in base alla Costituzione.

Il motivo più plausibile? I critici del Cremlino non hanno dubbi: Vladimir Vladimirovich vuole evitare le occasioni nelle quali potrebbe trovarsi di fronte a dichiarazioni o domande scomode sull’Operazione militare speciale in Ucraina o, addirittura, scomode. Questo perché gli eventi, come accennato, vengono tradizionalmente tenuti in diretta.

Negli ultimi giorni, d’altra parte, come scrive il Corriere, si è visto che il presidente può tranquillamente partecipare a manifestazioni pubbliche senza correre alcun rischio. A fine novembre, ad esempio, c’è stato l’incontro trasmesso dalla tv con le madri dei soldati. Solo che dall’evento sono state escluse le rappresentanti della principale associazione che da anni si occupa del destino dei giovani coscritti. E che erano pronte a fare domande per lo meno difficili sullo scarso addestramento delle reclute e sulla carenza di equipaggiamento.

Per quanto l’agenda dello zar sia piena, con ogni probabilità anche quest’anno ci sarà il solito messaggio di fine anno. Cinque minuti alle 23.55 del 31 dicembre per fare gli auguri ai russi.