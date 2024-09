Putin: "Con armi a lungo raggio a Kiev la Nato sarà in guerra con Mosca

Putin: con armi lungo raggio a Kiev, Nato in guerra con Mosca

Rifornendo di armi a lungo raggio l'Ucraina, i Paesi della Nato sono "in guerra con la Russia". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un discorso al Forum internazionale delle Culture Unite a San Pietroburgo.

Se l'Occidente da' il via libera a Kiev per l'utilizzo delle armi a lungo raggio di cui rifornisce l'Ucraina per colpire obiettivi russi, ha detto Putin a un giornalista della TV di Stato, "cio' cambierebbe in modo significativo la natura stessa del conflitto". Secondo il presidente russo, questo "significherebbe che i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia".