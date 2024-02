Hamas e Israele verso la tregua. Cisgiordania, sanzioni Usa a coloni

Qatar, passi avanti di Hamas e Israele verso la tregua

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari ha annunciato che Doha ha ricevuto "un'iniziale risposta positiva" da Hamas sulla bozza di accordo stilata al vertice di Parigi aggiungendo che "anche Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco". Il funzionario ha sottolineato tuttavia che l'intesa non è ancora stata completamente finalizzata e che "si sta ancora lavorando su alcuni dettagli". "Le due parti si sono accordate sulla sostanza che potrebbe portare alla prossima pausa umanitaria e speriamo che la questione venga risolta entro poche settimane", ha concluso al-Ansari secondo quanto riferisce Ynet.

Biden impone sanzioni contro 4 coloni in Cisgiordania

Joe Biden ha imposto sanzioni finanziarie e il blocco del visto a quattro coloni israeliani in Cisgiordania che hanno attaccato i palestinesi. Secondo l'ordine esecutivo firmato dal presidente i coloni sono stati coinvolti in atti di violenza, nonché in minacce e tentativi di distruggere o impossessarsi di proprietà palestinesi. La misura pone le basi per azioni contro attacchi e "atti di terrorismo" in Cisgiordania.

Biden, 'la violenza dei coloni è intollerabile'

La violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania ha raggiunto "livelli intollerabili". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden annunciando le sanzioni contro quattro di loro.

"La situazione in Cisgiordania, con livelli particolarmente elevati di violenza da parte dei coloni estremisti, sfollamenti forzati di persone e distruzione di proprietà, ha raggiunto livelli intollerabili e costituisce una seria minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Cisgiordania e di Gaza, di Israele e di tutto il Medio Oriente", ha sottolineato il presidente americano nel suo ordine esecutivo.

Netanyahu a Biden, 'nessun motivo di sanzionare i coloni'

''Non c'è motivo di adottare misure straordinarie. La maggioranza assoluta dei residenti in Giudea-Samaria (Cisgiordania) sono cittadini rispettosi della legge''. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu rispondendo alla decisione del presidente americano Joe Biden di sanzionare quattro coloni. ''In questi giorni - ha aggiunto - i residenti della Giudea-Samaria sono impegnati nella difesa di Israele sia nelle unità di leva sia fra i riservisti. Israele - ha concluso - opera contro chi infrange la legge, in ogni posto''.