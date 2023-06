Regno Unito, attacco a Nottingham: trovate tre persone morte e tre feriti

Regno Unito, attacco a Nottingham: morti e feriti. Ecco cosa è successo

Paura e follia a Nottingham: strade del centro città chiuse, bus deviati e servizio dei tram sospeso. La polizia sta infatti indagando su un “serio incidente” la cui natura non è stata precisata. Secondo quanto riferiscono i media locali nel centro della città è stato allestito un cordone di polizia. Gli agenti stanno chiedendo “a pedoni e automobilisti di evitare alcune aree e di prendere strade alternative". Nel frattempo sono stati trovati tre corpi senza vita e tre feriti. Mentre un uomo di 31 anni è stato arrestato.

"Si tratta di un orribile e tragico incidente che ha comportato la morte di tre persone. Riteniamo che questi tre incidenti siano collegati e ora abbiamo in custodia un uomo", ha cercato di chiarire il capo della polizia di Nottingham, Kate Meynell. "Le indagini sono all'inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo al pubblico di essere paziente mentre sono in corso le indagini. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti", ha rimarcato Meynell.

La polizia, secondo quanto si legge sui media locali, è stata chiamata ad intervenire poco dopo le 4 del mattino a Ilkeston Road, dove ha trovato i corpi senza vita di due persone in strada. Gli agenti sono poi stati chiamati a Milton Street, dove un camioncino aveva tentato di investire tre persone, attualmente ricoverate in ospedale per essere curate delle loro ferite. Infine un uomo è stato trovato morto a in Magdala Road.

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

Attacco a Nottingham, Sunak: “Incidente scioccante”