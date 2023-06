Prigozhin, Meloni convoca l'Intelligence, "italiani in Russia siano prudenti"

Russia: Meloni segue con attenzione eventi

"Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione gli eventi che si stanno svolgendo in Russia e che testimoniano come l'aggressione all'Ucraina provochi instabilità anche all'interno della Federazione Russa". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi mentre Meloni è in Austria per l'Europa Forum. Tutto il mondo ha gli occhi puntati su quanto accade in Russia dopo la rivolta del capo della Wagner Prighozin contro Mosca. La premier ha annunciato durante la conferenza stampa con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, di aver convocato l'Intelligence italiana per essere aggiornata su tutti i particolari.

Tajani, italiani in Russia invitati alla prudenza

"Il ministero degli Esteri è in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell'Unità di Crisi 0636225". Lo scrive il capo della Farnesina Antonio Tajani su Twitter in merito agli ultimi sviluppi in Russia.

Eliseo: Macron segue sviluppi ma concentrato su aiuti a Kiev

Il presidente francese, Emmanuel Macron, "segue da vicino" la situazione in Russia dopo le minacce all'establishment militare russo del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo fa sapere l'Eliseo, citato dalla tv francese Bfmtv. "Restiamo concentrati sul sostegno all'Ucraina", ha tuttavia precisato presidente francese. Prigozhin ha annunciato di aver occupato alcuni siti militari della città russa di Rostov e chiede di incontrare il ministro russo della Difesa, Serghey Shoigu, altrimenti ha minacciato di marciare verso Mosca.