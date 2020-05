Russia, Igor Sechin, l'uomo forte di Putin, rieletto Ad di Rosfnet

Il colosso russo Rosneft ha rieletto come amministratore delegato, Igor Sechin, l'eminenza grigia del petrolio di Vladimir Putin.

Sechin iniziera' il suo nuovo mandato di cinque anni in un momento critico, poiche' l'impatto del coronavirus ha fatto crollare i prezzi del petrolio e un patto di produzione a livello di Opec+ sta limitando la capacita' della Russia di produrre il greggio, il cui ruolo e' centrale per la sua economia. Sechin, ex agente del Kgb, e' uno dei principali collaboratori di Putin fin dagli anni Novanta, quando lo aiuto' nella sua ascesa ai vertici della Russia, dopo aver iniziato a supervisionare Rosneft nel 2000. Nel 2012 Sechin e' diventato ceo di Rosneft, dove ha avviato una corsa agli acquisti, spesso criticata, ma che ha reso la compagnia il piu' grande produttore di petrolio al mondo. Questo ruolo di numero uno e' durato fino alla fine dello scorso anno, quando l'offerta pubblica di Saudi Aramco ha consentito al gigante saudita di riubarle il primo posto. La rivalita' tra Arabia Saudita e Russia ha portato nel marzo scorso a una guerra senza quartere per l'egemonia di mercato, che ha spinto Mosca e Riad a inondre di petrolio un mercato gia' ampiamente rifornito causa del calo della domanda legata ai viaggi e ai lockdown. Ora pero' la Russia e Rosneft, in cui la britannica Bp detiene una partecipazione del 19,75%, stanno rispettando il nuovo patto di produzione con l'Opec.