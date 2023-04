Ucraina, Mosca: "Francia coinvolta. Macron non può essere un mediatore"

Ucraina, incontro a Minsk fra Lukashenko e Shoigu



Parigi difficilmente puo' svolgere il ruolo di mediatore nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina, poiche' e' effettivamente coinvolta nel conflitto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Difficilmente ci si puo' aspettare che Parigi ora svolga un ruolo di mediazione, perche' e' effettivamente schierata con una delle parti in conflitto. Inoltre, e' coinvolta direttamente e indirettamente nel conflitto dalla parte dell'Ucraina", ha spiegato Peskov ai giornalisti, quando gli e' stato chiesto se la Russia potrebbe prendere in considerazione il possibile piano di pace di Parigi per l'Ucraina. "E' difficile immaginare qualsiasi tipo di sforzo di mediazione per ora", ha concluso Peskov.



Ucraina, incontro a Minsk fra Lukashenko e Shoigu - Il leader della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha tenuto oggi un incontro a Minsk con il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. Lo riferisce Reuters, citando un'agenzia di stampa statale bielorussa. Secondo l'agenzia Belta, Lukashenko ha affermato di aver bisogno di garanzie che la Russia difenderà la Bielorussia "come il proprio territorio" in caso di aggressione. L'incontro segue l'accordo della Russia con Minsk del mese scorso per posizionare armi nucleari tattiche sul territorio bielorusso, avvicinando parte del suo arsenale nucleare all'Europa. Al momento dell'annuncio del Cremlino, gli Stati Uniti hanno affermato di non avere alcuna indicazione che la Russia stesse pianificando l'uso di armi nucleari. Iscriviti alla newsletter