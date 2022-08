Russia, esplode l'auto: morta la figlia di Dugin, ideologo di Putin

Muore la figlia dell’ideologo di Putin. La sua auto è esplosa nella notte a Mosca

La commentatrice politica Daria Dugina, figlia del filosofo russo filo Putin, Alexander Dugin, è morta ieri sera intorno alle 21,45 locali a bordo dell'auto su cui viaggiava, esplosa alla periferia di Mosca. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale russa Tass. Dugina era alla guida del veicolo, una Toyota del padre, quando ha preso fuoco. "Era completamente in fiamme, ha perso il controllo perché stava guidando ad alta velocità ed è volata sul lato opposto della strada", ha detto Andrei Krasnov, leader del movimento Russky Gorizont e conoscente della famiglia. Krasnov ha detto alla Tass di conoscere personalmente Dugina e che l'auto su cui viaggiava apparteneva a suo padre.

"Per quanto ho capito, l'obiettivo era il padre, o forse entrambi", ha detto all'agenzia russa. Alexander Dugin, leader del Movimento Eurasiatico, è vicino al presidente russo Vladimir Putin. Dugin è accreditato come "guida spirituale" dell'invasione russa dell'Ucraina, ed è spesso definito "il cervello di Putin". La figlia Dugina, era nata nel 1992 e ha studiato filosofia all'Università statale di Mosca. All'inizio di quest'anno, le autorità statunitensi e britanniche l'avevano accusata di aver contribuito alla disinformazione sulla guerra in Ucraina.

Attacchi in Crimea e 700 militari russi si rifiutano di combattere

Un drone è stato abbattuto sopra il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero in Crimea. Lo ha reso noto il governatore della città nella penisola annessa da Mosca, Mikhail Razvozhaev, che ieri sera aveva segnalato altri attacchi simili, neutralizzati dal sistema di difesa aerea. "Il drone è stato abbattuto appena sopra il quartier generale della Flotta" nella citta' di Sebastopoli, ha scritto su Telegram il governatore, puntando il dito contro le forze ucraine.

"E' caduto sul tetto e ha preso fuoco", ha detto, aggiungendo che non ci sono stati gravi danni o vittime. E' stato il secondo assalto di questo tipo contro il quartier generale della Flotta russa in meno di un mese, dopo che un attacco con droni il 31 luglio, nel cortile dell'edificio, aveva ferito cinque persone e portato alla cancellazione delle celebrazioni programmate per la Giornata della Marina. Dopo l'attacco di questa mattina, secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unian, i russi hanno messo in servizio le navi da guerra e fatto alzare in volo un elicottero militare. "Secondo le informazioni disponibili", scrive l'agenzia, "parte della Flotta russa del Mar Nero e' stata ritirata dalla baia di Sebastopoli". Secondo la Stampa, invece ci sarebbero in una sola brigata 700 militari russi che si rifiutano di tornare a combattere: “Gli ufficiali ci ordinano di uccidere civili e saccheggiare le case”