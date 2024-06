Russia, uccisi i sequestratori del carcere di Rostov: liberati gli ostaggi

Le forze dell'ordine russe "hanno eliminato" i sequestratori che avevano preso in ostaggio due agenti penitenziari. Lo riferisce l'agenzia "Ria Novosti" citando l'ufficio stampa del servizio penitenziario federale della Russia. I due ostaggi non sono rimasti feriti, precisa la nota.



"Durante l'operazione speciale per liberare gli ostaggi nel centro di custodia cautelare numero 1 del Servizio penitenziario federale russo nella regione di Rostov, i criminali sono stati eliminati, i dipendenti tenuti in ostaggio sono stati rilasciati e non sono rimasti feriti", si legge nella nota.