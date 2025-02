Scontro Trump-Zelensky, l'Europa: "Kiev non è sola". Mosca: "Finalmente il porco ha avuto una sberla"

Tusk a Zelensky: "Kiev non è sola"

"Caro Zelensky e cari amici ucraini, non siete soli". Lo ha scritto su X il premier polacco e presidente di turno dell'Ue, Donald Tusk, dopo lo scontro tra il presidente ucraino e Donald Trump.

Zelensky: "Grazie America per il sostegno"

"Grazie America per il sostegno, grazie per questa visita. Grazie al presidente, al Congresso e agli americani". Lo afferma Volodymyr Zelensky su X dopo l'incontro burrascoso con Donald Trump alla Casa Bianca. "L'Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e stiamo lavorando esattamente per questo", ha aggiunto.

Macron: "Russia aggressore, rispettare Kiev"

"C'è un aggressore russo, bisogna rispettare chi lo combatte dall'inizio": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron commentando lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvenuto oggi nello studio ovale.

Salvini: "Trump il futuro, utima campanella per l'Europa"

"Trump è la campanella dell'ultimo giro anche per l'Europa stessa. Trump è il futuro con tutte le sue incognite": lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo al Forum in Masseria. "L'Italia è il governo più stabile di tutto il continente europeo e può avere un ruolo fondamentale per gli Usa", ha detto Salvini, ricordando che "abbiamo un rapporto diretto" con la nuova amministrazione. "Macron che vola a Washington a nome di chi? Non rappresenta nemmeno il 15% dei francesi", ha aggiunto.

Medvedev: "Finalmente il porco Zelensky ha avuto una sberla"

"Il porco insolente ha finalmente ricevuto una bella sberla nello Studio Ovale. E Donald Trump ha ragione: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale". Lo scrive l'ex presidente russo Dmitri Medvedev su X dopo lo scontro alla Casa Bianca tra i presidenti americano e ucraino.