Siria, chi è al-Jolani il capo dei ribelli vicino a Erdogan che ha cacciato Assad. Crosetto: "Pronti a ogni evenienza"

Siria, ribelli jihadisti al potere. Tutto quello che bisogna sapere sul leader Al-Jolani

In Siria adesso comanda Abu Muhammad Jolani, meglio conosciuto come Al-Jolani. Finita l'era di Assad, l'offensiva militare ha fatto fuggire il dittatore e la sua famiglia in Russia, Putin ha concesso l'asilo politico all'ormai ex presidente della Siria che era al potere dal 2000. Al-Jolani ha fondato nel 2012 l'ala siriana di al Qaida (Jabhat an Nusra) ma poi si è staccato dal qaidismo internazionale per dar vita a una forma più pragmatica di jihadismo politico con base nella regione nord-occidentale siriana di Idlib. Qui, nel corso degli anni, - riporta l'Ansa - la Turchia ha esteso la sua influenza politica e militare diretta, avendo già occupato ampie zone del nord-ovest e del nord-est della Siria. Il 42enne Jolani, originario della regione di Damasco, sebbene non abbia mai ammesso legami diretti con Ankara, è da più parti definito un agente del sistema di potere incarnato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Abu Mohamed al-Jolani è arrivato nella capitale, si è inginocchiato e ha baciato la terra, come fosse un Papa, poi è andato a casa dei genitori. L’ex membro di Al Qaeda, l’ex rappresentante dello Stato Islamico non dormirà nel palazzo del dittatore. Avrebbe potuto farlo, ma - riporta Il Corriere della Sera - anche questo è un segno di moderazione. In moschea ha detto "è la vittoria della Umma", il mondo musulmano, dal Marocco al Bangladesh, avrebbe potuto dire è una vittoria sunnita. «Non sostituiremo il potere di uno con quello di un altro» aveva detto. Sta mantenendo la parola. Sindaci, assessori, poliziotti, ministri, parlamentari: tutti restano al loro posto. Per il momento. Solo la famiglia e i sicari più stretti degli al Assad devono temere, ma siccome sono stati avvisati, hanno lasciato il campo per tempo.

Momenti di terrore ieri all'ambasciata italiana in Siria. Si sono presentati in quattro. Sono entrati nel giardino della residenza dell’ambasciatore italiano Stefano Ravagnan. Sembravano appartenenti ai gruppi islamisti appena arrivati a Damasco, ma l’ipotesi è che in realtà potessero essere più malviventi a caccia di qualcosa da rubare in una sede diplomatica europea. Mattinata ad alta tensione anche se non ci sono stati feriti. I quattro tuttavia sono andati via portandosi dietro tre auto della nostra ambasciata. "Abbiamo dato la nostra disponibilità per qualunque tipo di evenienza e per adesso valutiamo ogni possibile linea d’azione per garantire la sicurezza del personale italiano e la loro eventuale esfiltrazione — avverte il ministro della Difesa Guido Crosetto — qualora la situazione dovesse degenerare e diventare oltremodo pericolosa e caotica". I nostri reparti speciali sono in allerta.