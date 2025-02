La Siria dopo Assad, ecco che cosa aspettarsi dal nuovo corso guidato da Ahmad al-Sharaa. Il commento

La nuova Siria nell'era post-Assad, cosa si prospetta sotto la guida di Ahmad al-Sharaa: l'analisi

Dopo la caduta del governo di Bashar al-Assad nel dicembre 2024, la Siria è ora sotto il controllo di una coalizione di gruppi di opposizione guidata da Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Il suo leader, Ahmad al-Sharaa, è diventato presidente del paese con il sostegno delle fazioni militari islamiste, mentre i leader occidentali si affrettano a sostenere questo nuovo regime sotto l’egida della Turchia e del Qatar, senza considerare il costo elevato di questa politica. Sebbene la leadership di HTS e alcune potenze regionali cerchino di presentare il gruppo come un’entità moderata e capace di governare, in realtà si tratta di un’organizzazione salafita jihadista, il cui obiettivo principale è l’instaurazione di un regime basato su un’interpretazione radicale dell’Islam.

Hayat Tahrir al-Sham rappresenta dunque una minaccia per la stabilità dell’intero Medio Oriente. Dopo la caduta di Assad, Ankara e Doha hanno abbandonato ogni tentativo di prendere le distanze da HTS e hanno sostenuto pienamente il gruppo ribelle vincitore, in quella che appare come una chiara strategia della Turchia per consolidare la propria influenza in Siria, con un finanziamento indiretto da parte del Qatar. Turchia e Qatar hanno svolto un ruolo chiave nell’ascesa delle fazioni armate, in particolare HTS, fornendo loro addestramento e armamenti.

Immagini di combattenti di HTS che dimostrano capacità militari avanzate, tra cui l’uso di droni, suggeriscono un sostegno logistico e tecnologico turco-qatariota. Secondo alcuni funzionari iraniani intervistati da Reuters, Assad avrebbe espresso preoccupazione al Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, il 2 dicembre – pochi giorni prima della sua caduta – riguardo al coinvolgimento di Turchia e Qatar nel sostegno ai ribelli sunniti contro il suo regime. Poco dopo l’estromissione di Assad, la Turchia ha ristabilito la sua rappresentanza diplomatica in Siria.

Il Ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, e il capo dell’intelligence turca, İbrahim Kalın, si sono recati a Damasco per incontrare la leadership di HTS. Il nuovo presidente siriano, Ahmad al-Sharaa, conosciuto con il nome di battaglia Abu Mohammad al-Joulani ed ex capo di Jabhat al-Nusra, è stato portato al potere con il sostegno di Recep Tayyip Erdoğan, finanziamenti qatarioti e supporto militare turco. Ha formato un governo composto da figure estremiste che avevano già amministrato Idlib sotto il controllo turco.

Sebbene la vittoria di HTS su Assad sia stata celebrata da alcuni come un cambiamento positivo per la Siria, è essenziale ricordare che questa organizzazione ha sempre perseguito un obiettivo jihadista armato. La storia di HTS risale ai primi giorni della guerra civile siriana ed è ancora profondamente radicata nel terrorismo. La nomina di Mohammed al-Bachir a Primo Ministro dimostra la continuità dell’ideologia del gruppo e il suo chiaro allineamento con gli interessi turco-qatarioti. Marhaf Abu Qasra, Ministro della Difesa del governo HTS, ha avuto un ruolo chiave nella riorganizzazione della forza militare del gruppo e nella conduzione delle operazioni che hanno portato alla caduta di Assad. Per la sua fedeltà, è stato promosso generale da Ahmad al-Sharaa.

Ali Nour al-Din al-Nassan, capo di stato maggiore dell’esercito siriano sotto HTS, è un ex comandante influente del gruppo. Con Abu Qasra, è incaricato di formare un esercito di combattenti fedeli a HTS. Shadi Mohammed al-Waisi, Ministro della Giustizia, è tristemente noto per aver ordinato l’esecuzione di donne accusate di prostituzione a Idlib nel 2015. Come giudice del tribunale islamico di Jabhat al-Nusra, aveva anche supervisionato la liberazione di 27 combattenti di Daesh e pronunciato condanne a morte contro giovani donne accusate di attività su TikTok.

All’inizio di gennaio, immagini di bandiere di Daesh issate nelle strade di Damasco, Latakia e Tartus da combattenti delle nuove fazioni al potere hanno seminato il panico tra la popolazione. Sebbene queste bandiere siano state utilizzate nell’ambito di una campagna chiamata “caccia ai resti del regime di Assad”, hanno riacceso il timore di una rinascita dell’ISIS. Un rapporto del giornale britannico The Telegraph avverte del rischio di una “bomba a orologeria” legata a Daesh, mettendo in guardia dal pericolo che la regione possa ricadere nel caos.

La giornalista Liz Cookman, che ha visitato il campo di al-Hol – dove si trovano le famiglie dei combattenti di Daesh sotto la sorveglianza delle Forze Democratiche Siriane (FDS) – descrive il luogo come “il più grande raduno dei resti del califfato sanguinario”. Secondo la CNN, gli Stati Uniti sono preoccupati per il vuoto di sicurezza in Siria, che potrebbe permettere a Daesh di riorganizzarsi. Il giorno della fuga di Assad, le forze americane hanno effettuato oltre 75 attacchi contro posizioni di Daesh in Siria.

Secondo il centro di analisi Soufan, gli attacchi di Daesh sono triplicati nel 2024 rispetto all’anno precedente, raggiungendo circa 700 episodi. Questi attacchi sono diventati più sofisticati, più letali e diffusi su tutto il territorio siriano. Nel luglio 2011, Abu Bakr al-Baghdadi, allora leader di Al-Qaida in Iraq, inviò Abu Mohammad al-Joulani in Siria per fondare una filiale locale di Al-Qaida. Nel gennaio 2012, Joulani annunciò ufficialmente la creazione di Jabhat al-Nusra. Già nel dicembre dello stesso anno, il Dipartimento di Stato americano classificò il gruppo come organizzazione terroristica affiliata ad Al-Qaida. Nel 2017, Jabhat al-Nusra si fuse con altre fazioni ribelli per formare Hayat Tahrir al-Sham.

Questo cambio di nome mirava a prendere le distanze ufficialmente da Al-Qaida e ad evitare gli attacchi militari di Stati Uniti e Russia. Tuttavia, nel maggio 2018, Washington inserì comunque HTS nella lista delle organizzazioni terroristiche. Le Nazioni Unite continuano a considerare HTS come un’estensione di Al-Qaida in Siria. Nonostante questi dati schiaccianti, la comunità internazionale – compresi paesi europei influenti come Francia, Germania e Italia – sembra determinata a legittimare il nuovo regime radicale insediato a Damasco.