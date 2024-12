Siria, i ribelli alle porte di Homs puntano su Damasco. L'aiuto russo non basta, il regime si sfalda da nord a sud

Siria, i ribelli siriani puntano su Damasco

Il comandante ribelle di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Hassan Abdul Ghani, ha affermato che i suoi combattenti si stanno dirigendo verso Damasco, e ha lanciato un avvertimento all'esercito e al ministro della Difesa siriano. "Stiamo andando verso Damasco", dice in un video condiviso sul social X. "Esortiamo vivamente i restanti soldati del regime e il ministro della Difesa a esprimere il loro dissenso", ha affermato Adbul Ghani, aggiungendo: "Stiamo arrivando".

L'Iran evacua comandanti e diplomatici dalla Siria

Iran ha iniziato a evacuare i comandanti militari di alto rango e altri funzionari dalla Siria, tra cui capi della forza Quds del corpo delle guardie rivoluzionarie, diplomatici con le loro famiglie e civili. Secondo quanto riportato dall'Ansa le evacuazioni sono iniziate venerdì mattina. Lo riferisce il New York Times citando funzionari regionali e iraniani. Il quotidiano statunitense riporta che alcuni funzionari hanno lasciato la Siria in aereo, mentre altri sono partiti via terra diretti in Libano, Iraq e nella città portuale siriana di Latakia.

Qatar, "Assad non ha colto opportunità col popolo siriano"

Il presidente siriano Bashar al-Assad non è riuscito a impegnarsi con il suo popolo e ad affrontare questioni come il ritorno dei rifugiati durante un periodo di calma nella guerra, ha affermato sabato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani . "Assad non ha colto queste opportunità per iniziare a impegnarsi e ripristinare il suo rapporto con il suo popolo, e non abbiamo visto alcun movimento serio, che si tratti del ritorno dei rifugiati o della riconciliazione con il suo stesso popolo", ha detto al Forum di Doha per il dialogo politico.

Siria, esercito riposiziona truppe a Daraa e Suwayda nel sud

L'esercito di Damasco ha annunciato che sta riposizionando le proprie truppe nelle province di Daraa, culla della rivolta del 2011, e di Suwayda, nella Siria meridionale. L'annuncio arriva dopo che l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che il regime di Bashar al-Assad ha perso il controllo della maggior parte di Daraa e di alcune posizioni a Suwayda. "Le nostre forze che operano a Daraa e a Suwayda si stanno ridistribuendo, riposizionando e stabilendo un perimetro di sicurezza dopo che elementi terroristici hanno attaccato posti di blocco isolati", ha affermato l'esercito in una nota rilanciata dai media statali siriani.

Siria, ribelli prendono il controllo della città di Daraa

I gruppi di opposizione siriani hanno preso il controllo di Daraa, città vicina al confine con la Giordania, nel sud della Siria. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, e la notizia è riportata anche dall'agenzia turca Anadolu. La conquista ha un forte valore simbolico: Daraa è considerata il luogo di nascita dell'insurrezione anti-regime in Siria, poiché fu proprio in questa città che si accese la prima scintilla della rivolta del 2011 contro il regime di Bashar al-Assad. Le proteste, inizialmente indirizzate a chiedere libertà e riforme, furono brutalmente represse, segnando l'inizio della guerra civile.

Gli Usa chiedono agli americani di lasciare subito la Siria

I cittadini statunitensi in Siria devono lasciare immediatamente il Paese "fin quando sono ancora disponibili opzioni di voli commerciali". E' la raccomandazione del Dipartimento di Stato. "La situazione della sicurezza continua ad essere instabile e imprevedibile con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il paese. Il Dipartimento esorta i cittadini statunitensi a lasciare la Siria ora", ha affermato il ministero Usa in un'allerta pubblicato sui suoi social media.