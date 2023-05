Siria, Erdogan annuncia: "Neutralizzato il capo dell'Isis". Il blitz degli 007

Siria, Erdogan e la missione top secret con i Servizi segreti turchi

La Turchia, con un blitz segreto, è riuscita a neutralizzare il nuovo capo dell'Isis. A dare l'annuncio è stato il presidente Erdogan, la missione è avvenuta in Siria. "Il presunto leader di Daesh (Isis, ndr), nome in codice Abu Hussein al-Qurachi, - dice il presidente turco al termine dell'operazione condotta con i servizi segreti e lo riporta Repubblica - è stato neutralizzato". Il 30 novembre era stata annunciata la morte del suo precedente leader, Abu Hassan al-Hashimi al-Qurachi, senza specificare le circostanze.

Secondo un corrispondente dell'Afp - prosegue Repubblica - nel nord della Siria, sabato l'intelligence turca e la polizia militare locale sostenuta dalla Turchia hanno isolato un'area vicino alla città di Jindires, nella regione nord-occidentale di Afrin. I residenti hanno detto che l'operazione ha preso di mira una fattoria abbandonata che era stata utilizzata come scuola islamica. Gli elicotteri americani avevano preso di mira a metà aprile nel nord della Siria un leader dell'EI che stava pianificando attacchi in Europa e in Medio Oriente e che è stato "probabilmente" ucciso, ha dichiarato l'esercito statunitense.