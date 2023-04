Siria, raid Usa con i droni: ucciso leader dell'Isis responsabile attacchi Ue

Siria, ucciso il leader dell'Isis al-Jabouri in un attacco con droni americano

Un attacco di droni effettuato dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti nel nord-ovest della Siria ha ucciso un membro anziano dello Stato islamico che era incaricato di pianificare attacchi in Europa. Come riferisce il Comando centrale Usa (Centcom) l'uomo ucciso è stato identificato come il leader dell'Isis Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri. La sua morte, affermano i militari, “interromperà temporaneamente la capacità dell'organizzazione di pianificare attacchi esterni”. Oltre a pianificare attacchi in Europa, al-Jabouri ha anche sviluppato la struttura di leadership del gruppo.