Sondaggi Germania, effetto immediato Scholz: Spd al 18% dei consensi

L'annuncio della candidatura del ministro alle Finanze Olaf Scholz nella corsa alla cancelleria ha avuto un immediato impatto sui sondaggi in Germania: ad appena due giorni di distanza, la Spd ha segnato un aumento di 2 punti al 18% dei consensi, stando al rilevamento dell'istituto Insa pubblicato dalla Bild Zeitung.

Stando al sondaggi, l'unione Cdu/Csu di Angela Merkel perde appena mezzo punto al 36%, in calo anche i Verdi dal 16 al 15%, mentre l'Afd, il partito dell'ultradestra, rimane stabile all'11%. Lieve crescita al 6,5% anche per i liberali dell'Fdp, cosi' come segna un avanzamento di mezzo punto anche la formazione della sinistra, la Linke, all'9%.