Sondaggi Usa, Joe Biden in Florida in vantaggio di 5 punti su Trump

Mentre Trump era in ospedale a Washington, Joe Biden era in Florida a continuare la campagna. La Florida, come si sa, è uno Stato chiave per la vittoria, apportando ben 29 delegati al conteggio totale. Entrambi i contendenti non possono fare a meno di una vittoria in uno Stato eterogeneo di voti, abitato da cubani, afroamericani e latino americani. Uno Stato che, tradizionalmente, ha appoggiato i repubblicani. In particolare la grande comunità cubana, raccolta manco a dirlo attorno a ‘Little Habana’ in Miami.

In questo caso Biden ha modificato lo stile della sua campagna fatta fino ad ora, in maniera quasi virtuale, mantenendosi lontano dalle grandi folle ma, in questo caso, la visita è stata più reale ed in contatto con i votanti.

Nella ‘piccola Avana’ Biden ha rivolto un pensiero al suo avversario augurandogli una pronta guarigione però poi ha criticato con durezza la sua gestione della pandemia. ‘Mi rallegro-ha detto il democratico-vedere il Presidente registrare video. Adesso che è occupato a twittare messaggi per la campagna gli direi questo: ascolta i medici, appoggia l’uso della mascherina, soprattutto a livello nazionale.’

E poi nel cuore dell’America cubana Biden ha denunciato Trump di simpatizzare con tutti gli autocrati dittatori ‘ il Presidente non puo’ permettersi di parlare di democrazia e diritti per il popolo cubano quando nello stesso tempo abbraccia tanti ‘dittatori’ in tutto il mondo, come ad esempio Vladimir Putin. Un Presidente che ha una polizia segreta brutale come in nessun altro Paese, un Paese con molti prigionieri politici e tanti militari che sostengono a Cuba il regime castrista’.

Biden ha anche toccato il tema Venezuela che sta in cima ai pensieri di Trump che però non è ancora riuscito a liberare il Paese dal suo dittatore Nicolas Maduro. ‘Maduro-ha detto Biden-è semplicemente un dittatore e sta causando una sofferenza indicibile al popolo venezuelano per mantenersi al potere.’ Il vicepresidente ha altresì promesso che, se sarà eletto, darà immediatamente lo status di ‘protezione temporale’ a tutti i venezuelani.

Quindi il democratico ha incontrato la comunità haitiana-americana, sempre stata favorevole ai democratici.

Infine in un incontro organizzato dalla NBC ha sostenuto, riferendosi a Trump, che ‘qualsiasi persona che contrae il virus dicendo che le mascherine non servono e nemmeno la distanza sociale, è responsabile di quello che gli succede’.

E forse i messaggi di Biden stanno passando perchè i sondaggi al momento gli regalano un vantaggio di 5 punti nello 'Stato del sole'.