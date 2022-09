Sondaggio - Gas e inflazione, gli italiani: "Via le sanzioni alla Russia"

Gas e inflazione alle stelle, gli italiani: "Togliere le sanzioni alla Russia". Sondaggio

Il 51,1% degli italiani ritiene che si dovrebbero togliere le sanzioni alla Russia di fronte all'impennata dei prezzi del gas e dell'inflazione. Contrario il 44%. Lo rivela un sondaggio di Termometro Politico (realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre 2022).

Per la precisione, il 23,1% pensa che sia stato comprensibile reagire a febbraio all'invasione dell'Ucraina, ma ora è meglio rivedere l'atteggiamento verso la Russia. Il 28% è convinto che "non avremmo dovuto imporre alcuna sanzione fin dall'inizio".

Sanzioni alla Russia: il 44% degli italiani vuole tenerle. Il sondaggio

Sull'altro fronte c'è un 24,2% rigido sul tema: togliere le sanzioni a Putin "vorrebbe dire cedere a un ricatto. Anzi, dovremmo essere più duri con Mosca". Per il 19,8% sarebbe un cedimento levarle, "le sanzioni devono rimanare a livello attuale". Solo il 4,9% non ha risposto.