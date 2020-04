Spazio, dopo la Luna la Cina alla conquista di Marte

Cina: nome e logo missione su Marte il 24 aprile. Per i 50 anni del primo satellite cinese lanciato in orbita

Il nome e il logo della prima missione esplorativa cinese su Marte saranno resi pubblici durante la Giornata per lo Spazio prevista in Cina il 24 aprile. Lo ha reso noto la China National Space Administration (CNSA). Quest'anno la Cina prevede di lanciare una sonda su Marte, che orbiti intorno al pianeta rosso, atterri sulla sua superficie ed esplori i dintorni: tutto in un'unica missione, a riportarlo è l'agenzia Ansa.





L'avanzamento tecnologico della Cina fu il risultato dell'integrazione di diverse esperienze. I primi satelliti cinesi, come per esempio i vari Fanhui Shi Weixing, avevano effettuato diversi test di rientro atmosferico. Negli anni novanta, la Cina portò a termine diversi lanci commerciali, acquistando esperienza e aumentando il numero di successi rispetto al totale dei tentativi. La Cina si prefigge di intraprendere sviluppi scientifici nei campi di studio come l'esplorazione del sistema solare. L'equipaggio del veicolo spaziale Shenzhou 7 portò a termine la prima attività extraveicolare cinese nel settembre 2008 mentre lo Shenzhou 9 portò a termine il primo loro aggancio spaziale. In più, la sonda Chang'e 2 fu il primo oggetto terrestre a raggiungere il punto di Lagrange tra il Sole e la Terra, nell'agosto 2011. Il 13 dicembre 2012, lo stesso raggiunse con successo l'asteroide 4179 Toutatis, divenendo la prima sonda terrestre ad orbitare attorno alla Luna, raggiungere il punto di Lagrange Sole-Terra e giungere infine ad una distanza di 3,2 km da un asteroide.

La sonda cinese Chang'e-4, atterrata sull'emisfero nascosto della Luna all'inizio dello scorso anno, e' sopravvissuta per oltre 16 giorni lunari in un territorio inesplorato, mentre la sonda Yutu-2, nota anche come Jade Rabbit-2, e' diventata il rover piu' longevo sul nostro satellite.