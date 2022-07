Sri Lanka in stato di emergenza, il presidente se la svigna alle Maldive

Sri Lanka: il presidente Rajapaksa fugge alle Maldive, dichiarato lo stato di emergenza

Le autorità dello Sri Lanka hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che il presidente uscente Gotabaya Rajapaksa ha lasciato il Paese travolto da proteste di piazza. Lo ha riferito l'agenzia di stampa France Presse citando il portavoce dell'ufficio del primo ministro dello Sri Lanka, Dinouk Colombage. Lunedì, i media hanno riferito che le forze aeree dello Sri Lanka hanno fornito al presidente Rajapaksa, sua moglie e due agenti di sicurezza un aereo, decollato dall'aeroporto internazionale di Katunayake per le Maldive.

Sri Lanka: manifestanti assaltano l’ufficio del premier, coprifuoco

Le autorità dello Sri Lanka hanno imposto il coprifuoco in buona parte del Paese, compresa la regione della capitale Colombo, dopo che è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito alla fuga alle Maldive del presidente, Gotabaya Rajapaksa. Lo ha riferito la polizia. I manifestanti hanno preso d'assalto l'ufficio del premier e la polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni. "Sono in corso proteste davanti all'ufficio del primo ministro a Colombo e abbiamo bisogno di imporre il coprifuoco per contenere la situazione", ha riferito una fonte di polizia.

Sri Lanka: il presidente vola via, attese le dimissioni

Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha lasciato il Paese su un aereo militare ed è arrivato alle Maldive. Una mossa che sembra preludere alle sue dimissioni dopo mesi di proteste diffuse per la peggiore crisi economica della storia nazionale. Dopo che migliaia di manifestanti hanno preso d'assalto la sua residenza ufficiale sabato, Rajapaksa ha promesso che si sarebbe dimesso dal suo incarico oggi, aprendo la strada a una "transizione pacifica" del potere. Rajapaksa beneficia dell'immunità presidenziale e può usarla per cercare rifugio all'estero e non essere trattenuto a casa. Il presidente 73enne è partito con la moglie e una guardia del corpo a bordo di un aereo Antonov-32 decollato dal principale aeroporto internazionale. "I loro passaporti sono stati timbrati e sono saliti a bordo del volo speciale dell'aeronautica", ha detto un funzionario all'Afp.

Una fonte dell'aeroporto di Malè ha confermato all'Afp l'arrivo del presidente Rajapaksa che è stato trasferito in una località sconosciuta dopo essere atterrato alle Maldive, il gruppo di isole a sud-est dello Sri Lanka, nell'Oceano Indiano. Poche ore prima, Rajapaksa aveva valutato la possibilità di lasciare il Paese su una motovedetta della marina, poiché il giorno prima non era riuscito a prendere un aereo per Dubai dopo una lotta con il servizio immigrazione in aeroporto, secondo fonti ufficiali. Durante il fine settimana, il presidente è fuggito dalla sua residenza sotto la pressione di migliaia di manifestanti che sono finalmente entrati nel complesso presidenziale. Il presidente e sua moglie hanno trascorso la notte prima del viaggio in una base militare, ma all'aeroporto i funzionari dell'immigrazione gli hanno negato l'accesso alla sala Vip per timbrare il passaporto. Rajapaksa voleva evitare il terminal pubblico per paura di una reazione da parte della gente. Anche suo fratello Basil, che si è dimesso da ministro delle Finanze ad aprile, non è stato in grado di salire a bordo di un aereo per Dubai.

"Alcuni passeggeri hanno protestato contro l'imbarco di Basil sul loro volo", ha detto un funzionario dell'aeroporto all'Afp. "Era una situazione tesa, quindi ha deciso di lasciare l'aeroporto in fretta", ha aggiunto. Basil, che ha anche la cittadinanza statunitense, ha dovuto ottenere un nuovo passaporto dopo aver lasciato il suo nella residenza presidenziale quando la famiglia è stata costretta a fuggire mentre la folla minacciava di entrare, ha detto una fonte diplomatica. Fonti ufficiali hanno indicato di aver trovato sul posto una valigetta piena di documenti e 17,85 milioni di rupie (49 mila euro), che ora sono sotto la custodia delle autorità. Se Rajapaksa si dimette come promesso, il primo ministro Ranil Wickremesinghe lo sostituirà fino a quando il Parlamento non sceglierà un presidente ad interim per il resto del suo mandato, che terminerà nel novembre 2024. Ma anche Wickremesinghe non gode di legittimità di fronte ai manifestanti, che da più di tre mesi si accampano davanti alla segreteria presidenziale per chiedere le dimissioni del presidente. Il presidente del Consiglio ha annunciato la sua disponibilità a dimettersi se si raggiungerà un consenso per formare un governo di unità. Rajapaksa è accusato di una cattiva gestione dell'economia, portando il Paese nel caos e in una profonda crisi per la mancanza di valuta estera, che rende impossibile finanziare le importazioni di prodotti essenziali per la popolazione di 22 milioni di abitanti. Lo Sri Lanka ha dichiarato ad aprile una moratoria del debito di 51 miliardi di dollari ed è in trattative con il Fondo monetario internazionale per un prestito. Inoltre, il Paese ha quasi esaurito le sue riserve di carburante e il governo ha ordinato la chiusura delle amministrazioni e delle scuole non essenziali per ridurre gli sfollati.