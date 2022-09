Sterlina, la zecca reale svela le prime monete con l'effige di Carlo III

La Royal Mint, la zecca inglese, ha svelato le monete che saranno in circolazione a partire da questo dicembre, con l'effige di re Carlo III, una è da 5 sterline e l'altra da 50 pence. Il volto del re apparirà sulle due monete, parte di una serie speciale che celebra la vita della regina Elisabetta II.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.



The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr