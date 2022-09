Storica decisione dei vescovi belgi. "Benediremo le coppie lgbtq+ in chiesa"

Benedizione coppie gay in chiesa, Belgio primo paese al mondo a farlo

La Chiesa belga ha preso una decisione destinata a creare un polverone in Vaticano. Per la prima volta al mondo, infatti, le diocesi fiamminghe hanno ufficialmente deciso di aprire alla benedizione in chiesa delle coppie lgbtq+. Si tratta - si legge sulla Stampa - di una decisione storica in netto contrasto con le regole fissate dalla Santa Sede. Nel marzo 2021 il Vaticano aveva ribadito con forza il divieto di benedire in chiesa un’unione fra persone dello stesso sesso.

Secondo Willy Bombeek, - prosegue la Stampa - nominato dai Vescovi coordinatore del punto di contatto «Omosessualità e fede», come riferisce Katholicinside, «l’augurio di benedizione al termine della liturgia è espressamente inteso come una benedizione per la coppia gay». Da qui la decisione del cardinale Josef De Kesel, arcivescovo di Bruxelles, e dei vescovi delle Fiandre di pubblicare un testo liturgico per la benedizione delle coppie lgbtq+. È la prima volta nel mondo che una benedizione specifica viene «codificata» da un gruppo di vescovi.