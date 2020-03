Strage Lockerbie, 270 morti senza giustizia. In Scozia il processo è da rifare

Una delle più grandi stragi della storia scozzese rischia di restare senza colpevoli. Il 21 dicembre 1988 ci fu la tragedia di Lockerbie che costò la vita a 270 persone. Una bomba fece esplodere l'aereo che precipitò nel villaggio scozzese provocando una catastrofe. Per l'attentato furono indagati due cittadini libici, uno poi venne assolto e l'altro invece fu condannato, ma successivamente rilasciato perchè malato di cancro, morì nel 2012. Ma a distanza di 31 anni il processo è da rifare. La corte ha riscontrato la possibilità di un errore giudiziario e questo potrebbe significare non avere più un colpevole per una strage costata la vita a 270 persone. La Libia ha sempre accusato l'Iran per l'attentato, ma nessuna prova concreta è emersa. Non sono da escludere clamorosi colpi di scena.