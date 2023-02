Sunak come Johnson, uno ai festini e l'altro a fare shopping. E la crisi morde

Uk, Sunak ad un senzatetto: "Tu sei nel business?". Gente incredula

Il premier britannico Rishi Sunak è finito al centro delle polemiche per il suo "status symbol", secondo il suo popolo, infatti, mentre la crisi si fa sentire e la gente è costretta a fare la fila ai centri di distribuzione del cibo, Sunak e la moglie ostentano tutta la loro ricchezza. Dopo i festini nel pieno della pandemia, costati il posto a Boris Johnson, adesso per il Regno Unito è scoppiata la grana dello shopping. Uno schiaffo alla miseria: anzi, - si legge sul Corriere della Sera - un colpo di ciabatta in faccia. Gli inquilini del numero 10 di Downing Street continuano a ostentare un’esistenza fatta di agi e mollezze. Rishi Sunak e sua moglie: la signora si è infatti appena lasciata fotografare per strada con ai piedi pantofole da 570 sterline (circa 65o euro), di ritorno dalla scuola dove aveva accompagnato le due figlie. A completare le «modeste» calzature firmate JW Anderson c’erano anche un paio di leggings da 130 sterline (150 euro), di una marca, Alo Yoga, che si vanta di essere «approvata dalle celebrità».

Non che in sé ci sia qualcosa di male: ma il problema - prosegue il Corriere - è che la coppia mostra di essere del tutto scollegata dal mondo reale e dai suoi problemi. Aveva infatti suscitato ilarità l’apparizione di Sunak in un polveroso cantiere con indosso pregiati mocassini di Prada da 490 sterline (oltre 550 euro); e lui era stato preso in giro da una ex ministra conservatrice per essersi presentato con un vestito da 4 mila euro. Questi dettagli non sono frivolezze: sono un problema politico. Perché se Boris Johnson — pur uscito da Eton e Oxford — riusciva a farsi percepire come un buontempone alla mano, in grado di connettersi con gli strati profondi dell’opinione pubblica, Sunak appare come un tecnocrate sceso da un altro pianeta, uno che quando ha incontrato un senzatetto gli ha chiesto "Sei nel business?".