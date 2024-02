Swiss Air, steward col rossetto e hostess con i peli sulle gambe. Nuove regole

Swiss Air, il nuovo dress code: smalto alle unghie cosentito anche per gli uomini. Le nuove regole

La rigida Svizzera apre al gender fluid, almeno per quanto riguarda la sua compagnia aerea di bandiera: la Swiss Air. Il gruppo ha deciso di cambiare il codice di abbigliamento per il suo personale di volo. La Swiss - si legge su Il Giornale - abbandona le rigide specifiche di genere per l’aspetto dei suoi assistenti di volo: d’ora in poi sarà (quasi) tutto consentito, dalle calze opache e contenitive, ai piercing e al make up. Le gambe non dovranno più essere tassativamente depilate per le donne e i tatuaggi saranno consentiti, anche se non dappertutto (restano proibiti quelli sul viso e sulle mani e naturalmente quelli dal contenuto offensivo). Le donne potranno indossare la cravatta e le scarpe stringate anche con la gonna, gli uomini potranno imbellettarsi con il lucidalabbra. Gli assistenti di volo di entrambi i sessi potranno anche smaltarsi le unghie. Swiss non è l’unica compagnia ad aver scelto di allentare le norme di look per il suo equipaggio.

Per esempio, già qualche tempo fa, - prosegue Il Giornale - la British Airways ha stabilito che, indipendentemente dal sesso, tutti i membri del suo equipaggio possono indossare smalto per unghie e trucco. Addirittura qualche anno prima, la compagnia Air Baltic ha consentito l’uso di tatuaggi e un taglio di capelli scelto individualmente da ogni singolo membro dell’equipaggio. Per non parlare della compagnia Virgin Atlantic, che ha a tal punto allentato le regole che ormai le uniformi specifiche di genere per gli assistenti di volo sono state abolite e qui anche gli uomini possono indossare gonne. Lufthansa Bruxelles, infine, ammette tatuaggi visibili e ha reso trucco e smalto facoltativi.