Sgarbi: “Dimissioni? Devo negoziarle col governo, la mia agonia sarà lunga”

Nonostante l’annuncio del suo passo indietro dal governo, Vittorio Sgarbi fa sapere che non ha ancora issato bandiera bianca. “Non sono ancora un ex sottosegretario”, dice all'emittente di Frosinone Teleuniverso a margine di un evento alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. E manda un messaggio per far capire che la rinuncia alla poltrona nel ministero della Cultura, dal suo punto di vista non sarà scontata: le dimissioni, dice “le ho solo annunciate” e “le devo ancora negoziare con il governo. In questo momento sono ancora sottosegretario alla Cultura, sia pure con annuncio di dimissioni. La mia agonia sarà lunga”.