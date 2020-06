Trump: "Covid-19 è un nome strano, ma ce ne sono tanti” e propone "Kung Flu"

Il presidente americano, Donald Trump, nel suo comizio a Phoenix, in Arizona, e' tornato ad additare la la Cina con un gioco di parole sul nome del Covid-19. "Non c'era mai stato nulla con cosi' tanti nomi, posso darvi 19 o 20 nomi diversi", ha dichiarato il capo della Casa Bianca che e' in corsa per la riconferma. "Wuhan stava prendendo piede, coronavirus giusto?". Dal pubblico viene suggerito "Kung flu", l'etichetta gia' sfoderata dallo stesso presidente nel comizio di Tulsa. Trump conferma "Kung flu, si'", e manda il pubblico in visibilio. Il presidente ha poi criticato la denominazione ufficiale, Covid-19. "Ho chiesto per cosa stesse il 19, molte persone non lo sanno spiegare. E' un nome strano", ha aggiunto.