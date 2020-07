Trump ipotizza il rinvio delle elezioni: "Rischio brogli"

Il presidente Usa Donald Trump ha avanzato l'idea di "rinviare" le elezioni presidenziali in programma a novembre per paura di brogli. Secondo Trump il voto per corrispondenza non è sicuro. "Con il voto via posta le elezioni 2020 saranno le più inaccurate e fraudolente della storia", ha scritto il tycoon su Twitter, "Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Ritardare le elezioni fino a quando le persone potranno votare in modo corretto e sicuro?". Attualmente non ci sono prove che il voto per corrispondenza comporti brogli elettorali.



Usa 2020, Obama attacca Trump: Alimenta nativismo, razzismo e sessismo - Donald Trump cerca di sfruttare "le paure, la rabbia e il risentimento delle persone" in modo "nativista, razzista e sessista". Così l'ex presidente Usa Barack Obama, citato dal New York Times, a un evento di raccolta fondi in favore della campagna elettorale del democratico Joe Biden.