Trump liquida la questione Ucraina e sostiene le associazioni bianche pro apartheid in Sudafrica

Trump "snobba" l'Ucraina e si schiera con i sostenitori dell’apartheid in Sudafrica

La pace tra Ucraina e Russia non è lontana, ma avrà un prezzo salato per Kiev. Ne è convinto il presidente degli Stati uniti Donald Trump dopo aver avuto colloqui telefonici con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Nello Studio Ovale, il numero uno della Casa Bianca ha spiegato ai giornalisti il suo piano, riferisce Quotidiano.net: "Credo che probabilmente, a un certo punto, riusciremo a ottenere un cessate il fuoco in un futuro non troppo lontano".

Riassumendo quanto emerso in questi ultimi giorni, l'Ucraina rimarrà fuori dalla Nato (con conseguente addio ai confini del 2014) come la Federazione Russa aveva richiesto prima che il conflitto iniziasse. Per cui, la grave sconfitta militare, prevista sin dalla vigilia dagli analisti indipendenti, si concretizzerà in un'umiliazione, per quanto concerne la perdita dei territori russofoni come il Donbass e Kursk, ma anche in una beffa perché l'Ucraina dovrà risarcire gli americani con almeno 500 miliardi di dollari in terre rare. Il martoriato popolo ucraino sarà l'unico a rimetterci, in termini di vite umane, povertà e stenti, in uno Stato da ricostruire.

Lo scenario internazionale, che si prospetta, marginalizza la UE e la rende insignificante, nel contesto della pace a Est, ove gli attori sono gli Stati Uniti di Trump, la Russia di Putin, l'Ucraina di Zelensky e forse il Regno Unito che ha già dato disponibilità al sostegno di difesa militare a Kiev. L'impressione è che Trump sia già orientato verso queste soluzioni e, dunque, si stia concentrando su altri importanti dossier, tra cui quello che The Guardian chiama "suprematisti bianchi in giacca e cravatta". L'offerta di asilo di Trump alla minoranza bianca del Sudafrica segue anni di attività di lobbying di AfriForum, per conto di Elon Musk.

Tale offerta di asilo politico alla minoranza bianca del Sudafrica, pochi giorni dopo aver impedito ai veri rifugiati di recarsi negli Stati Uniti, è seguita ad anni di campagna da parte di un gruppo afrikaner che ha promosso teorie cospirative sul "genocidio bianco" e ha fatto pressioni per conto degli interessi commerciali di Elon Musk.

La scorsa settimana, Trump ha emesso un ordine esecutivo che interpretava una nuova legge sudafricana, l'Expropriation Act, definendola un'azione razzista per perseguire gli afrikaner bianchi sequestrando le loro fattorie senza indennizzo.

La legge intende affrontare le profonde disuguaglianze derivanti dall'apartheid e dalla legislazione coloniale che hanno portato la minoranza bianca, che costituisce solo il 7% della popolazione del Sudafrica, a possedere ancora oltre il 70% dei terreni agricoli più di tre decenni dopo la fine del sistema di apartheid, imposto dal governo dominato dagli afrikaner. Consente l'espropriazione, in circostanze eccezionali, di terreni abbandonati, ma generalmente richiede un risarcimento "giusto ed equo".

Ciò non ha impedito a Trump di affermare: “Il Sudafrica sta confiscando terre e trattando MOLTO MALE certe categorie di persone”.

L'ordine del presidente è arrivato dopo anni di pressioni da parte di un gruppo per i diritti degli afrikaner, AfriForum, che ha catturato l'attenzione di Trump, durante il suo primo mandato, sostenendo che i contadini bianchi in Sudafrica venivano assassinati per fini politici e per impossessarsi delle loro terre. L'organizzazione per i diritti civili Southern Poverty Law Center (SPLC) ha descritto i leader di AfriForum come suprematisti bianchi in giacca e cravatta, ha scritto The Guardian.

Musk, cresciuto nel Sudafrica dell'apartheid e ora membro del "cechio magico" di Trump, in qualità di capo del "dipartimento per l'efficienza del governo", ha riecheggiato le affermazioni che descrivono i contadini afrikaner come vittime di omicidi razzisti e suggeriscono che un genocidio contro i bianchi sia imminente.

Tuttavia, secondo quanto riportato da The Guardian, "il miliardario della tecnologia sembra sfruttare questa "falsa narrazione" per contestare le leggi sulle azioni positive che sono in conflitto con i tentativi di vendere la sua rete satellitare Starlink in Sudafrica".

Musk ha accusato il Sudafrica di "leggi sulla proprietà apertamente razziste" mentre faceva pressione sul governo affinché esentasse Starlink dalle normative per emancipare le persone di colore, oppresse dall'apartheid, richiedendo che i principali accordi commerciali includessero investitori neri. Ha respinto un requisito che prevedeva che gli investitori stranieri nel settore delle telecomunicazioni del paese fornissero il 30% del capitale nella parte sudafricana dell'impresa alle aziende di proprietà di neri.

AfriForum sta facendo campagna per conto di Musk, sostenendo che a Starlink viene impedito di fare affari in Sudafrica perché è "troppo bianca" ed è soggetta a "rigorosi criteri basati sulla razza".

"Musk e il gruppo per i diritti degli afrikaner hanno entrambi cercato di capovolgere la storia, collegando l'uccisione di contadini bianchi, le leggi sulla ridistribuzione delle terre e i programmi di azioni positive, in una narrazione comune di persecuzione delle minoranze razziali sponsorizzata dallo Stato, da parte del partito al potere African National Congress" - sostiene il prestigioso giornale britannico.

AfriForum ha definito l'apartheid una "cosiddetta" ingiustizia storica. Il suo amministratore delegato, Kallie Kriel, ha anche affermato che l'apartheid non è stato un crimine contro l'umanità, perché non sono state uccise abbastanza persone, durante gli oltre quattro decenni di governo della minoranza bianca.

Nel maggio 2018, Kriel e il suo vice, Ernst Roets, si sono recati negli Stati Uniti per fare pressioni sull'amministrazione Trump in seguito alla decisione dell'ANC di ridistribuire le terre e per denunciare quella che AfriForum ha definito la "persecuzione delle minoranze in Sudafrica".

La coppia ha sfruttato l'alto tasso di omicidi del Sudafrica, compresi quelli di contadini bianchi, per caratterizzare gli omicidi dei proprietari terrieri afrikaner come razzialmente mirati. "Hanno anche giocato sull'eredità del presidente Robert Mugabe nel vicino Zimbabwe che ha scatenato la violenza contro i proprietari terrieri bianchi, nei primi anni 2000, per sostenere il suo impopolare regime, ridistribuendo la terra", secondo la versione fornita dal media inglese.

Ma le morti dei contadini bianchi sudafricani sono per lo più il risultato dell'alto tasso di criminalità del paese piuttosto che di un attacco politico da parte del governo. Nessun contadino assassinato ha visto la propria terra confiscata.

Nel 2018, Kriel e Roets incontrarono John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, lo staff del senatore Ted Cruz e alcuni think tank conservatori a Washington.

Roets è apparso nel programma Fox News di Tucker Carlson per affermare che gli agricoltori afrikaner venivano "torturati a morte nelle fattorie in proporzioni insolite". Carlson ha twittato una clip dell'intervista con una didascalia: "Gli agricoltori bianchi vengono brutalmente assassinati in Sudafrica per la loro terra. E nessuno è abbastanza coraggioso da parlarne".

Trump stava osservando e ha twittato un'istruzione al suo allora segretario di Stato, Mike Pompeo, di "studiare attentamente i sequestri e le espropriazioni delle terre agricole in Sudafrica e l'uccisione su larga scala di agricoltori".

Il presidente ha continuato definendo tutto ciò "come minimo una massiccia VIOLAZIONE dei diritti umani che si sta verificando sotto gli occhi di tutti".

Altri sudafricani di estrema destra hanno diffuso messaggi simili, sostenendo che i bianchi erano vittime dell'ordine democratico post-apartheid. Simon Roche, capo di Suidlanders, un gruppo che afferma di preparare la "minoranza protestante cristiana sudafricana per una rivoluzione violenta imminente", è apparso sul canale Infowars, di Alex Jones, sostenendo che i bianchi in Sudafrica "si aspettano un genocidio contro di loro".

I funzionari dell'AfriForum si sono anche recati a New York, lo scorso luglio, per il lancio negli Stati Uniti dell'Afrikaner Foundation per "rappresentare la causa afrikaner a livello internazionale". Roets è stato nominato per guidare la fondazione ed è apparso come relatore ospite alla National Conservatism Conference di Washington e ha parlato ai New York Young Republicans, oltre a visitare il Campidoglio degli Stati Uniti e fare apparizioni televisive.

L'Afrikaner Foundation e l'AfriForum fanno entrambi parte del Solidarity Movement in Sudafrica, anch'esso guidato da Roets. Il Solidarity Movement ha dichiarato la scorsa settimana che avrebbe tenuto delle discussioni con l'amministrazione Trump, nel prossimo futuro, e che si aspettava di tenere un incontro alla Casa Bianca.

A settembre, mentre si intensificava la disputa tra Musk e il governo sudafricano su Starlink, AfriForum lanciò una campagna a suo favore, sostenendo che le leggi per l'emancipazione dei neri stavano lasciando i contadini bianchi senza comunicazioni e vulnerabili agli attacchi, tenendo la rete satellitare fuori dal Sudafrica. "Proibendo a Starlink di operare in Sudafrica a causa di criteri razzisti, [il governo] sta privando le comunità rurali di un'alternativa affidabile che potrebbe salvare vite umane", ha affermato.

La dichiarazione si conclude con: “Fermiamo il razzismo e combattiamo insieme ad AfriForum”. Il giorno dopo che Trump ha firmato il suo ordine esecutivo, il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha chiamato Musk nel tentativo di disinnescare la disputa. Il ministro delle comunicazioni del paese, Solly Malatsi, ha suggerito un'esenzione per Starlink dalle regole di emancipazione dei neri, ma altri membri del governo si oppongono e non è probabile che guardino favorevolmente a Musk dopo l'intervento di Trump.

Musk e AfriForum non sono gli unici ad avere l'orecchio di Trump sul Sudafrica. Anche altri miliardari della tecnologia vicini al presidente sono nati nel paese, compresi altri membri della "mafia PayPal" cresciuti sotto l'apartheid.

Trump gioca anche regolarmente a golf con Gary Player, il famoso golfista sudafricano che negli anni '60 dichiarò il suo sostegno all'apartheid e al suo architetto, Henrik Verwoerd. Player descrisse anche la popolazione nera del paese come "barbari alieni". Trump ha conferito a Player la medaglia presidenziale della libertà, nel 2020.

Joel Pollak, direttore di Breitbart, la pubblicazione alt-right, è nato anch'egli in Sudafrica ed è stato indicato come possibile ambasciatore nel paese. Pollak ha dichiarato al sito sudafricano News24 che l'attacco di Trump al governo dell'ANC non era inaspettato e "che il nuovo presidente ha un desiderio coerente e di lunga data di forzare il cambiamento" in Sudafrica, conclude amaramente The Guardian.