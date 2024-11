Trump manda Musk a trattare con l'Iran. Il futuro ministro aveva anche sentito Zelensky, sembra avere poteri infiniti

Musk tratta con l'Iran per allentare le tensioni con gli Usa. Trump lo ha scelto non come semplice ministro, sarà il suo braccio destro

Da quando è arrivata l'ufficialità di Trump alla Casa Bianca si registrano continue mosse spiazzanti, non solo relative alle nomine dei futuri ministri ma anche a livello geopolitico. Al centro della scena, oltre naturalmente al tycoon e presidente eletto degli Stati Uniti, c'è Elon Musk. Le questioni legate all'Italia e ai suoi attacchi ai giudici per la vicenda dei migranti sono infinitamente piccole rispetto a quanto sta facendo a livello internazionale. Aveva già stupito il fatto che Trump lo avesse voluto al suo fianco durante la telefonata fatta a Zelensky, in cui il patron di Tesla aveva anche confermato al presidente ucraino che avrebbe continuato a sostenere Kiev con la sua rete di satelliti Starlink.

Ma ora Trump gli ha affidato un nuovo compito, ancora più strategico: andare a trattare con l'Iran, il grande nemico degli Usa. Secondo gli iraniani sarebbe stato Musk, sempre più nel ruolo di consigliere privilegiato di Trump su molti temi, - riporta La Stampa - a chiedere l’incontro all’ambasciatore Amir Saeid Iravani. Musk lo ha incontrato lunedì in un posto segreto. Sono stati due funzionari iraniani a descrivere al New York Times il meeting che aveva l’obiettivo di allentare la tensione fra Stati Uniti e Iran. L’incontro è durato oltre un'ora e sempre secondo il resoconto degli iraniani è stato "positivo" e con "buone notizie". Nessuna conferma dallo staff di Trump, che si limita a dire: "Non commentiamo incontri privati, siano o meno avvenuti". Ieri in un briefing con i reporter il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, ha sottolineato che l’Iran e le milizie sciite attive in Medio Oriente rappresentano "la minaccia imminente più grande per gli Stati Uniti". Ed è un tema di cui Biden e Trump avrebbero parlato nel loro incontro alla Casa Bianca.