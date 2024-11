Usa, il no-vax Kennedy jr nominato da Trump ministro della Sanità. Crollano i titoli in borsa dei produttori di vaccini

Usa, Trump conferma: "Farò finire la guerra in Ucraina appena metterò piede alla Casa Bianca"

Donald Trump continua a stupire il mondo per le sue nomine. Dopo aver messo il nemico della Cina Rubio agli Esteri, un conduttore tv a capo del Pentagono e la governatrice che ha sparato e ucciso il suo cane perché "indisciplinato" alla Sicurezza, ora l'ultimo colpo di scena: ufficializzato un no-vax come ministro della Sanità. Le azioni dei produttori di vaccini, tra cui Pfizer e Moderna, sono crollate dopo la notizia della nomina di Robert F. Kennedy jr come prossimo Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani.

I titoli hanno subito un calo in chiusura rispettivamente del 2,64% e del 5,62%. Male anche Novavax scesa del 7,02%. Le azioni della tedesca BioNTech a fine seduta hanno segnato -6% e quelle della britannica Gsk -2%. Kennedy è stato criticato per essersi opposto alle restrizioni statali e federali imposte durante la pandemia di Covid-19 ed è stato accusato di diffondere disinformazione sul virus.

Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato di aver scelto Todd Blanche come nuovo vice procuratore generale degli Stati Uniti. Blanche - riporta la Cnn - ha rappresentato Trump nel processo penale che ha avuto luogo a New York all'inizio di quest'anno, in cui è stato condannato per aver falsificato i documenti aziendali, diventando così il primo ex presidente o presidente in carica a essere condannato per un reato. "Todd è un eccellente avvocato che sarà un leader cruciale per il Dipartimento di Giustizia, per aggiustare quello che è stato un sistema di giustizia rotto per troppo tempo", ha dichiarato Trump in un post su Truth Social.

Trump poi ha svelato anche le sue priorità. La guerra tra Russia e Ucraina "deve finire", ha affermato il futuro presidente degli Stati Uniti al gala dell'America First Policy Institute in Florida. Trump, come riporta la Bbc, ha ripetuto più volte che porrà fine al conflitto subito dopo il suo insediamento, anche se non ha dettagliato il suo piano per farlo. Poi ha detto ai sostenitori che le sue altre priorità sono il Medio Oriente, "ripulire le burocrazie corrotte, rotte e fallimentari" e porre fine alle "mutilazioni sessuali dei bambini".