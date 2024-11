Trump affida il Pentagono a un conduttore tv. Pete Hegseth, il 44enne alle prime armi. I repubblicani: "Ma chi è?"

Usa, la nomina del capo del Pentagono fatta da Trump preoccupa. Ha scelto un conduttore televisivo

Donald Trump continua a stupire con le sue nomine, ma una su tutte sta provocando parecchi dubbi anche all'interno dei repubblicani. In molti si chiedono, ma "chi è Pete Hegseth?". Ma presto dovranno farci i conti perché il futuro presidente degli Stati Uniti gli ha affidato un incarico cruciale, guiderà l'esercito americano. Sarà lui il capo del Pentagono dal prossimo gennaio. Ma Trump non lo ha pescato tra i generali, lui ha una carriera militare alle spalle ma non ai massimi livelli, è noto per essere stato per 8 anni un conduttore televisivo a Fox News. Per questo anche gente vicinissima a Trump ha espresso dubbi su questa scelta. Un guerriero del teleschermo quindi è pronto a mettersi alla guida della restaurazione annunciata da Donald Trump per sradicare la cultura "woke" con cui i democratici avrebbero contaminato il Pentagono.

Pete Hegseth, 44 anni, da 8 conduttore di Fox News sarà il prossimo segretario alla Difesa. "Pete è tosto, intelligente e un vero credente dell'America First. Con Pete al timone - ha rassicurato Trump - i nemici dell'America sono avvisati: il nostro esercito tornerà grande e l'America non si arrenderà mai". Il tycoon ricorda che Hegseth è laureato alla Princeton University e alla Harvard University. E che è "un veterano di guerra dell'esercito che ha fatto missioni a Guantanamo Bay, Iraq e Afghanistan", venendo decorato per le sue azioni sul campo di battaglia con due stelle di bronzo e un distintivo di fanteria da combattimento.

Hegseth, prosegue, "è stato un conduttore di Fox News per otto anni, dove ha usato quella piattaforma per combattere a favore dei nostri militari e veterani". Trump ricorda anche il successo del suo libro "The War on Warriors", che "rivela il tradimento da parte della sinistra dei nostri guerrieri e come dobbiamo riportare il nostro esercito alla meritocrazia, alla letalità, alla responsabilità e all'eccellenza". "Pete sarà un coraggioso e patriottico campione della nostra politica".