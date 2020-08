Trump pronto a bloccare TikTok negli Stati Uniti

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di voler bloccare il social network TikTok, sospettato da Washington di essere usato dai servizi segreti cinesi. "Per quello che riguarda TikTok - ha detto parlando con i giornalisti davanti dell'Air Force One - lo vieteremo negli Stati uniti". TikTok appartiene al gruppo cinese ByteDance e la app conta circa un miliardo di utenti in tutto il mondo, in particolare giovani. Nelle ultime settimane le autorità americane hanno accusato la piattaforma di condivisione di video di essere utilizzata da Pechino per fini che vanno contro gli interessi degli Stati uniti. Secondo il Wall Street Journal e Bloomberg, Trump sarebbe pronto a firmare un decreto per obbligare la ByteDance a vendere la app in nome della protezione della sicurezza nazionale, mentre secondo il New York Times Bill Gates, fondatore di Microsoft, sarebbe in trattativa per l'acquisto di TikTok, un'ipotesi che non piace al presidente americano.