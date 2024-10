Usa 2024, il tycoon sale nei sondaggi e la sua società Trump media netta a segna un +24% in due giorni

Trump sale nei sondaggi e la sua società Trump media netta a segna un +24% in due giorni

La società Trump Media & Technology che fa capo al candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, scambiata con il simbolo DJT, le stesse iniziali dell'ex presidente, è balzata in Borsa del 24% in due giorni. "Il motivo è semplice - ha spiegato l'analista Matthew Tuttle- le persone sanno che se Trump viene eletto, questo titolo ha del potenziale. Se invece non viene eletto, probabilmente va a zero". Il rialzo è dovuto al fatto che attualmente le quote delle scommesse favoriscono Trump rispetto alla vicepresidente Kamala Harris. La media delle quote di RealClearPolitics dà una probabilità di vincita del 53,9% all'ex-presidente mentre Harris è al 44,9%.

Harris ha avuto un vantaggio costante nei sondaggi su Trump a livello nazionale dall'inizio di settembre, ma i sondaggi negli stati in bilico li danno molto vicini. Il risultato è arrivato in Borsa dove le azioni di Trump Media sono arrivate a circa 32 dollari di valore. Quotazione più che raddoppiata rispetto al minimo di 11,75 dollari del 24 settembre. Nonostante i recenti guadagni, però, DJT è ancora scambiato a meno della metà del suo massimo di marzo a 79 dollari nel giorno della quotazione. Quando il suo valore era schizzato a quasi 10 miliardi di dollari, spinto dai trader e dai sostenitori di Trump che hanno visto in DJT una scommessa sulle sue fortune politiche.

Poi il crollo di inizio di giugno: -40% quando Trump venne dichiarato colpevole di 34 capi d'accusa per aver falsificato documenti aziendali relativi a un pagamento alla pornoattrice Stormy Daniels. La volatilità del titolo ha portato alcuni analisti a classificarlo come un meme stock, cioè un'azienda che viene scambiata seguendo gli umori dei social piuttosto che su misure analitiche tradizionali come la crescita dei ricavi e la redditività. DJT, le cui entrate sono diminuite del 30% nell'ultimo trimestre, ha attratto comunque un gruppo fedele di sostenitori di Trump, piccoli investitori desiderosi di supportare l'ex presidente con i loro investimenti.

Truth Media ha annunciato anche un servizio di streaming, Truth+ TV, disponibile online. Il titolo DJT è dunque considerato un indicatore del potenziale successo elettorale di Trump per le elezioni del 5 novembre, con i sondaggi che indicano una gara combattuta contro la vicepresidente Harris. Trump possiede il 57,3% della società e ha promesso di non vendere le sue azioni ma altri azionisti hanno ceduto delle partecipazioni contribuendo probabilmente al calo del titolo a settembre. La società ora capitalizza circa 6 miliardi di dollari e dunque la partecipazione dell'ex presidente vale intorno ai 3,4 miliardi di dollari.