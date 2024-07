Trump un passo più vicino alla presidenza, avanti su Harris in quattro Stati chiave

Trump avanti su Harris in quattro Stati chiave

Secondo un sondaggio realizzato da Emerson College Polling e The Hill, Donald Trump è in vantaggio su Kamala Harris in quattro stati cruciali: Arizona, Georgia, Michigan e Pennsylvania.

Intanto, Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale in un discorso alla nazione, affermando di meritare un secondo mandato ma di ritirarsi per il bene della democrazia e per introdurre nuove voci nel dibattito politico, elogiando Harris come una candidata forte e capace.

Poco prima del discorso di Biden, Trump durante un comizio in North Carolina ha criticato duramente sia Biden, definendolo il "peggior presidente della storia", sia Harris, attaccandola per le sue posizioni politiche, definendola "ultra-liberal" e "terribilmente incompetente", e accusandola di sostenere l'aborto fino a stadi molto avanzati della gravidanza. Durante il discorso di Netanyahu, né Harris né J.D. Vance, che è stato designato da Trump come vicepresidente, erano presenti al Congresso.