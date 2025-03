Trump, “in Usa si parla solo inglese”. Ordine esecutivo, sconfessato Clinton

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che stabilisce l'inglese come lingua ufficiale degli Stati Uniti, per "promuovere l'unità" del paese.

"Una e una sola lingua ufficiale"

"È nell'interesse dell'America designare una – e una sola – lingua ufficiale", si legge nel testo. "Questo ordine esecutivo rende omaggio alla lunga tradizione dei cittadini americani multilingue che hanno imparato l'inglese e lo hanno trasmesso ai loro figli per le generazioni a venire", si legge anche nell'ordine esecutivo, che mira a "promuovere l'unità e mantenere una cultura americana comune a tutti i cittadini" del paese.

Clinton aveva facilitato l'accesso multilingue ai servizi pubblici

Questo ordine esecutivo firmato dal miliardario repubblicano revoca un altro testo del 2000, firmato dal presidente Bill Clinton e che mirava a migliorare l'accesso ai servizi pubblici per "le persone con una conoscenza limitata dell'inglese".

Negli States vivono 43 mln di persone di lingua spagnola

States In concreto, le agenzie federali non saranno più tenute a fornire servizi in lingue diverse dall'inglese, anche se saranno ancora autorizzate a farlo. La questione dell'istituzione di una lingua ufficiale negli Stati Uniti è stata spesso dibattuta. Nel secolo scorso, molte proposte di legge sull'argomento non sono riuscite a passare al Congresso. 43 milioni di persone parlano spagnolo in famiglia negli Stati Uniti, secondo le statistiche del 2023 del Census Bureau.