Turchia, caos a Instanbul dopo l'arresto del sindaco Imamoglu. Lacrimogeni contro i manifestanti

Turchia, gas lacrimogeni contro manifestanti al municipio di Istanbul

La polizia turca in tenuta antisommossa ha lanciato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere una manifestazione convocata davanti al municipio di Istanbul dal partito di opposizione Chp. I manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro l'arresto del sindaco di Istanbul e rivale politico numero uno di Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu.

Turchia, Erdogan: “Opposizione ipocrita, non abbiamo tempo da perdere”

''L'opposizione è all'apice dell'ipocrisia'', non fa altro che ''descrivere i suoi problemi interni e quelli con la legge come se fossero centrali per il Paese'', ma né ''l'alleanza di governo'' di Ankara, né ''personalmente o con il partito abbiamo tempo da perdere''. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un discorso dopo la rottura del digiuno ad Ankara mentre proteste di massa sono in corso contro l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu.