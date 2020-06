Turismo: l'Austria riapre all'Italia, ma non a tutte le regioni

L’Austria decide di riaprire i confini all’Italia consentendo ai propri cittadini di recarsi nella penisola, ma per la fase iniziale stabilisce delle riserve. Inizialmente saranno escluse dalla riapertura dei confini le regioni più colpite dalla pandemia di coronavirus, tra cui la Lombardia. Ad anticipare la notizia è il portale austriaco oe.24. Non c’è ancora la data a partire da quando potrà esserci nuovamente la libera circolazione delle persone alle frontiere tra Austria e Italia ma l’odierna conferenza stampa dovrebbe definire la scaletta delle riaperture. I nuovi allentamenti per la popolazione austriaca saranno illustrati dai ministri degli Esteri Schallenberg, della Salute Anschober, degli Affari europei Edtstadler e dell'Interno, Nehammer.