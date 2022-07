Ucraina, colloquio Blinken-Lavrov: al lavoro sullo scambio di prigionieri

Guerra ucraina, prove di distensione tra Blinken-Lavrov

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov nel loro primo contatto diretto dall'inizio della guerra in Ucraina. Parlando con la stampa, Blinken ha riferito di aver chiesto al collega di accettare una proposta sulla liberazione di due americani detenuti in Russia. "Abbiamo avuto una conversazione franca e diretta. Ho fatto pressione affinche' il Cremlino accetti la proposta sostanziale che abbiamo avanzato", ha detto il segretario di Stato.

In settimana, Blinken aveva annunciato l'intenzione di sentire Lavrov nel tentativo di liberare due americani detenuti in Russia: la star del basket femminile, Brittney Griner, e l'ex marine Paul Whelan. Gli Usa, alcune settimane fa, hanno presentato a Mosca una proposta di scambio detenuti che - secondo quanto riferito - prevede il rientro in Russia del trafficante di armi russo condannato negli Stato Uniti, Viktor Bout. Blinken ha anche riferito di aver avvertito il collega che eventuali annessioni dei territori occupati in Ucraina "non saranno riconosciute" e porteranno conseguenze aggiuntive per Mosca. Ha, poi, ricordato a Lavrov che "il mondo si aspetta dalla Russia il rispetto degli impegni" presi nell'ambito dell'accordo per l'export di grano dai porti sul Mar Nero.

Blinken ha spiegato di "non poter offrire una valutazione di cosa ritenga sia piu' o meno probabile" come esito della proposta americana ma, ha aggiunto, "e' stato importante sentirci in modo diretto". Il segretario di Stato Usa ha accusato la Russia di preparare "referendum farsa" per "inghiottire quanto piu' territorio ucraino possibile". "E' stato molto importante che i russi abbiano sentito direttamente da noi che questo non sara' accettato, e non solo non sara' accettato ma comportera' l'imposizione di ulteriori significativi costi alla Russia", ha aggiunto Blinken