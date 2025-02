Ucraina: in risoluzione Usa all'Onu omessa "l'integrità del territorio di Kiev"

Ucraina: da Usa progetto risoluzione Onu senza menzione rispetto integrità territoriale

Gli Stati Uniti hanno proposto un progetto di risoluzione all'Assemblea generale dell'Onu che chiede "una fine rapida" del conflitto in Ucraina nel quale non figura il rispetto dell'integrità territoriale del paese. Lo hanno riferito all'Afp fonti diplomatiche. Questo testo preparato per il terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina contrasta con la risoluzione preparata dall'Ucraina, in vista del voto di lunedì. Questa risoluzione Usa "è una buon idea" ha commentato l'Ambasciatore russo all'Onu, Vasilij Nebenzja.

Ucraina: Rubio, 'Onu sostenga nuova risoluzione Usa per giungere alla pace'

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha esortato i membri delle Nazioni Unite ad approvare una nuova risoluzione proposta dagli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina che omette qualsiasi riferimento al territorio di Kiev occupato dalla Russia. "Gli Stati Uniti hanno proposto una risoluzione semplice e storica alle Nazioni Unite. Invitiamo tutti gli Stati membri a sostenerla per tracciare un percorso verso la pace", ha affermato Rubio in una dichiarazione, senza commentare nei dettagli il contenuto della risoluzione proposta.

Ucraina: Trump smentisce media, 'non andrò a Mosca il Giorno della Vittoria'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che alcune indiscrezioni dei media secondo cui avrebbe intenzione di visitare la Russia il 9 maggio, Giorno della Vittoria, non sono vere. "No, non è vero", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto se ha in programma la visita. Ieri la stampa francese, citando fonti, aveva riferito che il presidente americano avrebbe intenzione di visitare la Russia il 9 maggio.

Ucraina: Trump, 'Putin e Zelensky dovranno parlarsi'

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin "dovranno parlarsi" per porre fine al conflitto. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Il presidente Putin e il presidente Zelensky dovranno parlarsi. Perché sapete cosa? vogliamo porre fine al massacro di milioni di persone", ha detto Trump alla Casa Bianca.

Ucraina: Trump, 'abbastanza vicini ad accordo sui minerali'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di "essere abbastanza vicini" ad una finalizzazione dell'accordo sui minerali rari dell'Ucraina. "Penso che siamo abbastanza vicini. Loro lo vogliono e sono d'accordo e questo è significativo. È un grande accordo", ha sottolineato Trump parlando con la stampa aggiungendo che anche se ora è "difficile" raggiungere un accordo la sua amministrazione lo raggiungerà.