Anche la Germania apre all'ombrello nucleare di Macron. Merz: "Bisogna parlarne seriamente"

Nucleare, la Germania in scia alla Francia: ecco che cosa sta succedendo in Europa

In soli due mesi gli equilibri mondiali sono stati stravolti, da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca molte cose a livello geopolitico sono cambiate, gli Stati Uniti hanno scelto di schierarsi con la Russia nella guerra in Ucraina e hanno preannunciato di voler interrompere il sostegno militare a Kiev. Di conseguenza l'Europa ha reagito, prima Ursula von der Leyen ha annunciato il riarmo con un piano da 800 miliardi e poi il presidente francese Macron ha aperto alla possibilità di proteggere sotto l'ombrello nucleare della Francia tutta l'Europa. L'offerta di Macron ha fatto rumore e se l'Italia è divisa su questa ipotesi, la Germania invece sembra volerla prendere seriamente in considerazione. "La condivisione delle armi nucleari è un argomento di cui dobbiamo iniziare a parlare". È con queste parole, rivolte a Francia e Gran Bretagna, che il cancelliere tedesco in pectore, in un’intervista domenicale alla Deutschlandfunk, apre alla creazione di un ombrello nucleare europeo.

Friedrich Merz - riporta Il Corriere della Sera - è molto cauto, precisa che ritiene il progetto europeo "complementare" alle armi americane: "Dobbiamo sempre parlare con i due Paesi e ovviamente mantenere il sostegno allo scudo nucleare americano". Tuttavia, riconosce anche che "la mutata situazione globale della sicurezza spinge gli europei a discuterne". Macron propone di proteggere tutta l’Europa grazie alla minaccia di rappresaglie nucleari francesi, mantenendo comunque il controllo dell’arsenale a Parigi. Marine Le Pen però è contraria e lo accusa di voler rinunciare anche a "uno degli ultimi simboli della sovranità francese". Il che apre al dubbio che l’ombrello nucleare sull’Europa potrebbe anche richiudersi in fretta, se la leader del Rassemblement national dovesse riuscire a conquistare l’Eliseo, al suo quarto tentativo, nel 2027.