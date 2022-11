Guerra Russia Ucraina, il consigliere di Zelensky: "La guerra può finire prima della liberazione di tutti i territori"

"La guerra può finire prima della liberazione di tutti i territori ucraini. Se sarà liberata una grande città, la Russia avrà perso la guerra": arriva il colpo di scena nel conflitto ucraino dopo le pressioni americane. A pronunciare parole di distensione e svolta è il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, che ha aperta a una possibile pace "prima della liberazione di tutti i territori".

Podolyak ha così commentato la dichiarazione del capo di stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, secondo il quale ci sono poche probabilità che Kiev riesca a espellere i russi da tutte le aree sotto il loro controllo, Crimea inclusa, nel prossimo futuro. "Ricorderò semplicemente che il 24 febbraio dissero che la probabilità che l'Ucraina resistesse era dello zero per cento", ha affermato Podolyak, "oggi sono passati nove mesi di questa guerra e l'Ucraina è in una fase di controffensiva e progressi effettivi nella liberazione del suo territorio".

"È possibile una vittoria militare completa al cento per cento? Forse andrà un po' diversamente. Ad esempio, avanzeremo nelle regioni di Lugansk o Donetsk e una grande città occupata dalla Federazione Russa da otto anni, ad esempio Lugansk , cadrà", ha spiegato il funzionario ucraino, "e dopo inizieranno processi irreversibili nelle elite politiche della Federazione Russa, e nella società della Federazione Russa".

"In questo modo, la guerra può finire anche prima di liberare tutto con mezzi militari" in quanto "la Russia avrà perso la guerra", ha sottolineato Podolyak. Il consigliere ha chiesto, in questa fase, "aiuti militari più specifici" ora che il conflitto si è trasformato in una "guerra missilistica". "Dobbiamo concentrarci su questo, ad esempio difesa aerea aggiuntiva, difesa antiaerea, sistemi anti-drone aggiuntivi", ha concluso Podolyak, "in questo modo l'Ucraina raggiungerà la conclusione che consideriamo corretta, sottolineata dal presidente Zelensky: la liberazione dell'intero territorio dell'Ucraina".

Guerra Russia Ucraina, Mosca esclude che il Congresso Usa riconsideri l'assistenza a Kiev"

Il tentativo dei repubblicani statunitensi di verificare il flusso finanziario fornito all'Ucraina non porterà da nessuna parte e non influirà sul sostegno militare a Kiev e sull'atteggiamento anti-russo a Capitol Hill, doe c'è un quasi un consenso completo: lo ha detto a RIA Novosti il ​​vicepresidente del Consiglio della Federazione Konstantin Kosachev.

Un gruppo di repubblicani al Congresso ha presentato la richiesta di un audit sui fondi stanziati per aiutare Kiev. "In questa fase, questa iniziativa appare più come un tentativo dei repubblicani di regolare i conti con l'avversario politico, i democratici, su questo tema, piuttosto che come una richiesta di revisione della politica americana di assistenza militare all'Ucraina", ha detto Kosachev.

Guerra Ucraina, Mosca: "Berlusconi? Accogliamo ogni sforzo per la pace"