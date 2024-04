Ucraina, l'appello stremato di Zelensky alla Nato: "Stiamo finendo i missili"

Ucraina, pressing di Zelensky per un vertice di pace. Le bombe russe e i missili che stanno finendo

Non s'arresta la guerra tra Russia e Ucraina, che giunge ormai al 774esimo giorno. Il presidente ucraino Zelensky avverte la Nato: se Mosca continua a bombardarci ogni giorno, i nostri missili finiranno. Intanto il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide, dichiara che l'invio di contingenti occidentali in Ucraina da parte della Nato non può essere escluso come ipotesi a lungo termine. Il capo di gabinetto del presidente Zelensky, Andry Yermak, dichiara che "l'Ucraina è arrivata a un momento critico". E il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba conferma: le bombe guidate russe ci stanno spazzando via.

Ucraina, il drammatico appello di Zelensky: "Stiamo finendo i missili"

"La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l'Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell'ultimo mese, potremmo rimanere senza missili, e i nostri partner lo sanno". Lo ha detto ieri sera alla tv nazionale Volodymyr Zelensky, lanciando il più drammatico avvertimento dopo settimane di incessanti attacchi dell'esercito del Cremlino. Il presidente ucraino ha aggiunto che è necessario mobilitare 300 mila persone entro il primo giugno, ma non è sicuro che si riuscirà a farlo.

Ucraina, Kuleba: "Le bombe guidate russe ci stanno spazzando via"

I soldati ucraini "vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine da bombe aeree guidate (russe, ndr) che spazzano via le nostre posizioni": lo ha detto al Financial Times il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Secondo funzionari della difesa di Kiev, dall'inizio dell'anno le forze russe hanno lanciato contro il Paese circa 3.500 bombe aeree guidate, con un aumento di 16 volte rispetto all'intero 2023. Solo nella terza settimana di marzo, la Russia "ha lanciato oltre 700 bombe aeree guidate", ha precisato di recente il presidente Volodymyr Zelensky.

Ucraina, per Zelensky la Turchia da sola non basta come mediatore

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -che ha detto di contare su un vertice per la pace, che si terra' in Svizzera in una data da concordare a breve- ha aggiunto che la mediazione della Turchia per la guerra da sola non basta. "Vogliono fare i mediatori. Ma il presidente Erdogan lo sa... Gli sono grato per tutto, ma deve sapere che la Turchia da sola non ci basta come mediatore. Per noi, il formato del vertice di pace e' migliore", ha detto Zelensky, rilanciato da Ukrainska Pravda. "Non credo che la Turchia da sola sara' in grado di reprimere la politica di Putin. Con tutto il rispetto per i nostri partner turchi, hanno fatto molto per noi, ma hanno anche forti relazioni con la Russia, hanno i loro altri interessi economici. Pertanto, credo che la Turchia non sara' sufficiente". La data del vertice, secondo il presidente ucraino, sarà concordata nei prossimi giorni.

Ucraina, Zelensky vuole un vertice di pace in Svizzera

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di contare su un vertice per la pace, che si terrà in Svizzera. La data del vertice, secondo il presidente ucraino, sarà concordata nei prossimi giorni. "Ci aspettiamo di avere 80-100 Paesi da tutto il mondo", ha aggiunto. Sarà complicato organizzarlo ma un tale numero di Paesi "sara' in grado almeno di provare a costringere la Russia a una pace giusta", ha detto a Ukrainska Pravda.