Ucraina, la figlia illegittima di Putin scappa dai social: troppi insulti

"Sei la figlia del demonio"

Luiza Krivonogikh, nota come “la figlia illegittima di Putin”, ha cancellato i suoi account social dopo gli insulti ricevuti per le azioni di guerra del suo presunto padre in Ucraina. La ragazza, di soli 18 anni, è figlia della miliardaria Svetlana Krivonogikh, che ha avuto una relazione con il presidente russo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila. Pur non essendoci conferme ufficiali della paternità, è da tempo che Luiza viene considerata figlia naturale di Putin, anche per via della forte somiglianza fisica.

Quanti figli ha Putin?

La vita privata dello “zar” russo è densa di misteri. Certamente è stato sposato con Ljudmila Škrebneva, dalla quale ha avuto due figlie: Marija Putina (nata nel 1985) e Ekaterina Putina (1986). Nel giugno 2013 si sono separati e Putin è attualmente sentimentalmente legato a una nuova compagna, l’ex ginnasta e modella Alina Kabaeva, dalla quale ha avuto altri due figli - Dimitry (2009) e una bambina (2012) – che sarebbero nascosti in Svizzera con la madre. Il nome della secondogenita è avvolto dal mistero, come peraltro il reale numero dei figli illegittimi che Putin - secondo i rumors - avrebbe avuto nel corso di una vita decisamente movimentata anche su quel versante. Tra questi, appunto, anche Luiza, che dopo i numerosi insulti ricevuti in quanto “figlia di un criminale di guerra, di un demonio” ha pensato bene di abbandonare i social.

