Ucraina, Putin a Trump: "Ecco le condizioni della Russia per la tregua". Zelensky: "Nuovi raid? Più sanzioni a Mosca"

Ucraina: Zelensky, 'nuovi raid dimostrano obiettivi Mosca invariati, più sanzioni'

I nuovi attacchi russi condotti nella notte contro l'Ucraina mostrano che gli obiettivi di Mosca "non cambiano" e per questo è necessario rafforzare le sanzioni, come sostenuto ieri anche da Donald Trump. E' quanto ha denunciato in un post su Telegram Volodymyr Zelensky. "Questi raid - ha accusato il presidente ucraino - dimostrano che gli obiettivi della Russia restano invariati. E' dunque molto importante continuare a fare di tutto per proteggere le vite, rafforzare le nostre difese aeree e inasprire le sanzioni contro la Russia".

Ucraina, Putin a Trump: "Ecco le condizioni della Russia per la tregua"

Putin sarebbe pronto ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina. L'orientamento del presidente russo rimbalza da Bloomberg al Moscow Times: la Russia avrebbe trasmesso la proposta agli Stati Uniti durante i negoziati in Arabia Saudita dello scorso febbraio. Secondo l'indiscrezione Putin, che 24 ore prima ha negato l'ipotesi di qualsiasi concessione, ritiene che la tregua sarà possibile solo se ci sarà un accordo chiaro sui principi di un futuro trattato e sulla composizione della missione di pace. Mosca vuole scegliere i Paesi coinvolti, accettando la partecipazione della Cina e di altri Stati "neutrali", ma escludendo categoricamente Nato, Francia e Regno Unito.

Ucraina, Trump si fida del Cremlino

L'apertura di Putin, tutta da verificare, arriva mentre Trump lancia segnali distensivi. "E' più facile trovare un accordo con la Russia, è più difficile parlare con l'Ucraina", dice il presidente americano. "Credo a Putin, stiamo andando molto bene con la Russia. In questo momento stanno bombardando a tappeto l'Ucraina, francamente trovo più difficile parlare con l'Ucraina, che non ha carte in mano", aggiunge. I rapporti con Kiev potrebbero migliorare la prossima settimana: l'11 marzo a Gedda, in Arabia Saudita, andrà in scena un summit tra Usa e Ucraina. Intanto, Putin bombarda a tappeto approfittando di condizioni favorevoli. L'Ucraina non ha più accesso alle informazioni dell'intelligence Usa e non può nemmeno sfruttare le immagini satellitari finora fornite dalla compagnia Maxar. "Credo che tutti farebbero quello che sta facendo lui...", dice Trump. Ma se l'Ucraina viene 'martellata', perché gli Usa hanno interrotto gli aiuti? "Devo sapere se vogliono un accordo. Non so se l'Ucraina voglia un accordo. Se non lo vogliono, noi ci chiamiamo fuori", aggiunge Trump, senza mai nominare Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ribadisce di volere ''la pace il prima possibile''. ''Per tutta la giornata è andato avanti un lavoro molto intenso e a diversi livelli con il team del presidente Trump, con molti colloqui telefonici. Il tema è chiaro: la pace il prima possibile", dice Zelensky nel discorso quotidiano trasmesso sui social media.

Ucraina: sale a 12 morti bilancio raid russi sull'est

E' salito ad almeno 12 morti il bilancio dei raid russi condotti nella notte sull'Ucraina orientale all'indomani del massiccio attacco con droni e missili contro le infrastrutture energetiche del Paese. Lo hanno reso noto i soccorritori e le autorità locali dopo che ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato la Russia di nuove sanzioni se non dovesse smettere di "colpire" l'Ucraina. "In serata, i russi hanno colpito il centro di Dobropillia", una città nella regione di Donetsk. "Almeno 11 persone sono state uccise e altre 30 sono rimaste ferite", hanno riferito i servizi di emergenza su Telegram, precisando che nove edifici sono stati danneggiati. Nella regione di Kharkiv, sempre a est, un drone ha colpito una fabbrica nella città di Bogodukhiv, secondo quanto affermato da Oleg Sinogubov, capo dell'amministrazione militare regionale. "Purtroppo una persona è stata uccisa, il suo corpo carbonizzato è stato recuperato dalle macerie. Altre sette persone sono rimaste ferite", ha scritto su Telegram. Il ministro della Difesa russo ha invece annunciato di aver intercettato 31 droni ucraini durante la notte, uno dei quali ha preso di mira la raffineria di Kirichi, nella regione di Leningrado.