Ucraina, Zelensky si blinda: stop a elezioni fino alla fine della guerra

Ucraina, stop a elezioni fino alla fine della guerra

Zelensky si blinda. "Non ci saranno elezioni in Ucraina fino alla fine della guerra: sia presidenziali che parlamentari, i rappresentanti di tutte le fazioni e gruppi della Rada (il parlamento ucraino) hanno firmato un memorandum". Lo rendono noto i media ucraini. I rappresentanti di tutte le fazioni della Verkhovna Rada dell'Ucraina hanno firmato un memorandum sull'inammissibilità del voto fino alla fine della legge marziale. Inoltre, gli eletti hanno deciso che non ci sarebbero state elezioni per almeno sei mesi dopo la guerra.