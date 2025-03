Ue, parte la corsa al riarmo: Von der Leyen presenterà il piano il 6 marzo

"Dobbiamo urgentemente riarmare l'Europa. E per questo presenteremo un piano completo per il riarmo dell'Europa il 6 marzo, quando avremo il nostro Consiglio europeo dei leader".

Aumento significativo della spesa Ue

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del summit di Londra sull'Ucraina. "Una cosa è certa: dobbiamo aumentare la difesa, dobbiamo assolutamente aumentare significativamente la spesa per la difesa e per questo abbiamo bisogno di un piano chiaro nell'Unione europea da parte degli Stati membri e per le aree comuni dell'Europa, come ad esempio la difesa dello spazio aereo europeo, ma abbiamo anche bisogno di più spazio di bilancio per la difesa", ha aggiunto.

Von der Leyen: "L'Ucraina riccio d'accaio indigesto agli invasori"

E sull'Ucraina ha aggiunto: "Dobbiamo trasformare l'Ucraina in un riccio ceco d'acciaio indigesto per i potenziali invasori".