Ue, i Verdi riaprono al M5S: "Aspettiamo gli Stati Generali"

Gli eurodeputati dei Verdi attendono con "curiosità" le decisioni che il Movimento Cinque Stelle prenderà nei prossimi Stati Generali. Lo sottolinea il copresidente del gruppo dei Verdi nel Parlamento Europeo Philippe Lamberts, a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo. "Non lo so - risponde alla domanda se ora che Luigi Di Maio ha lasciato la guida politica del Movimento il dialogo con i Cinquestelle sia più facile - perchè quello che conta davvero è che cosa decideranno agli Stati Generali". "Ci aspettiamo - continua Lamberts - che decidano sul loro funzionamento: decideranno di avere una struttura democratica, oppure di continuare ad essere guidati dietro le quinte da un paio di persone? E poi la domanda è quali politiche propugneranno".

"Noi ci sentiamo molto vicini ad alcuni Cinquestelle, ma ci sentiamo molto lontani da altri Cinquestelle - aggiunge il politico belga - non sappiamo ancora quale sarà l'orientamento del partito. Siamo in movimento". "Vogliamo un po' di chiarezza su dove stanno andando. Cooperiamo bene con loro qui, ma se guardiamo all'Italia non è esattamente la stessa storia. Abbiamo bisogno di chiarezza, ma siamo curiosi di vedere che cosa succederà", conclude Lamberts.